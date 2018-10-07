به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه شنبه در کارگروه رفع موانع تولید با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای جذب سرمایه گذاران در این استان اندیشیده شود، بیان کرد: این استان ظرفیت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری دارد که باید سرمایه گذاران در سطح استان جذب شوند.

وی بیان کرد: برداشتن مانع سد راه سرمایه گذاران مورد توجه مدیران استان قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید در این استان ضروری است، بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی در مسیر اجرای مصوبات ستاد رفع مانع تولید حرکت کنند.

وی حمایت از بخش تولید موجب رونق بخش تولید می شود، ادامه داد: ادارات و دستگاه های اجرایی باید در مسیر بهره گیری از تولیدات داخلی حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب سرمایه گذار زمینه ساز توسعه چهارمحال وبختیاری است.