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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۹:۴۵

استاندار چهارمحال و بختیاری:

جذب سرمایه گذار زمینه ساز توسعه چهارمحال وبختیاری است

جذب سرمایه گذار زمینه ساز توسعه چهارمحال وبختیاری است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جذب سرمایه گذار زمینه ساز توسعه چهارمحال وبختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه شنبه در کارگروه رفع موانع تولید با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای جذب سرمایه گذاران در این استان اندیشیده شود، بیان کرد: این استان ظرفیت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری دارد که باید سرمایه گذاران در سطح استان جذب شوند.

وی بیان کرد: برداشتن مانع سد راه سرمایه گذاران مورد توجه مدیران استان قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید در این استان ضروری است، بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی در مسیر اجرای مصوبات ستاد رفع مانع تولید حرکت کنند.

وی حمایت از بخش تولید موجب رونق بخش تولید می شود، ادامه داد: ادارات و دستگاه های اجرایی باید در مسیر بهره گیری از تولیدات داخلی حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب سرمایه گذار زمینه ساز توسعه چهارمحال وبختیاری است.

کد مطلب 4422827

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