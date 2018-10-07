برنامه کمانداران ایران در المپیک جوانان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیروکمان سومین دوره بازی های آسیایی با حضور ۶۴ کماندار از ۴۵ کشور برگزار می شود. این رقابت ها از روز جمعه (۲۰ مهرماه) آغاز می شود.

سوگند رحمانی و رضا شبانی کمانداران ایران در بازی های المپیک جوانان هستند که طبق برنامه به مصاف حریفان خود می روند. برنامه کامل این رقابت ها به این شرح است: (زمان ها به وقت ایران است)

جمعه ۲۰ مهر

* ریکرو انفرادی دختران، ساعت ۱۶:۳۰

* ریکرو انفرادی پسران، ساعت ۱۶:۳۰

شنبه ۲۱ مهر

* مرحله یک شانزدهم میکس ریکرو، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۰

یکشنبه ۲۲ مهر

* مرحله یک هشتم میکس ریکرو، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۶

* مرحله یک چهارم تا فینال، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۴۵

دوشنبه ۲۳ مهر

* مرحله یک شانزدهم ریکرو انفرادی دختران و پسران، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۰۰:۰۰ بامداد

سه‌شنبه ۲۴ مهر

* مرحله یک هشتم ریکرو انفرادی دختران، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۸

* مرحله یک‌چهارم تا فینال ریکرو انفرادی دختران، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۱۴

چهارشنبه ۲۵ مهر

* مرحله یک هشتم ریکرو انفرادی پسران، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۸

* مرحله یک‌چهارم تا فینال ریکرو انفرادی، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۱۴