مجید زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه طرح دستهای مهربان هلال ویژه هفته کودک با شعار آینده را باید ساخت در استان سمنان آغاز به کارکرد، ابراز داشت: در این طرح کودکان اسباببازی، کتاب سالم، نقاشی و کاردستی خود را به چادرهای محل استقرار جوانان هلالاحمر واقع در میدانهای شهر، درون شعبه یا داخل مهد و مراکز پیشدبستانی تحویل میدهند.
وی افزود: هدایای قابلاستفاده توسط شعبههای هلالاحمر شهرستانها جمعآوری و برای ارسال به کودکان مناطق کم برخوردار استان سمنان از طریق کاروانهای نیکوکاری با بستهبندی مناسب در موقع مشخص به آنها اهدا میشود.
ترویج مهربانی و نوعدوستی در سنین کودکی
معاون امور جوانان هلالاحمر استان سمنان بابیان اینکه هدف اصلی این طرح ترویج مهربانی و نوعدوستی در سنین کودکی است، ابراز داشت: بنابراین در شهرهای کم برخوردار کودکان میتوانند برای سایر همسالان خود در استان سمنان نقاشی کشیده یا کاردستی درست کنند شعبههای هلالاحمر به نمایندگی از این کودکان نقاشی یا کاردستی آنها را با مضمون صلح و دوستی به دست کودکان هدف خواهد رساند
زرگر در پاسخ به این پرسش که پیشبینی شما از استقبال عمومی در این طرح چگونه است، تصریح کرد: تجربه سالهای قبل نشان میدهد اگر اطلاعرسانی مناسبی از طریق شعب و شبکههای مجازی و محلی صورت گیرد استقبال از آن فراتر خواهد رفت.
وی در پاسخ به این پرسش که در این طرح چه نهادهایی با هلالاحمر همکاری خواهند داشت، افزود: مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی هفته کودک با برپایی پایگاه جمعآوری اسباببازی و کتاب بر رونق و معرفی این طرح تأثیر قابلتوجهی خواهد داشت و همچنین حضور فرمانداران، مسئولان آموزشوپرورش و بهزیستی در شعبههای هلالاحمر میتواند توجه همگان را به این طرح افزون کند.
برپایی کارگاههای نقاشی با موضوع بشردوستی
معاون امور جوانان هلالاحمر استان سمنان بابیان اینکه این جمعیت هلالاحمر در حال برگزاری طرح نذر آب برای جمعآوری کمکهای مردمی در راستای تهیه آب آشامیدنی ناطق کم برخوردار استانهای شرقی کشور است، ابراز داشت: آگاهی کودکان از این طرح با موضوع حفظ آب و همت مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی میتواند در پیشبرد اهداف ندر آب مؤثر باشد
زرگر اضافه کرد: برپایی کارگاههای نقاشی و نمایش آثار آنها با موضوع بشردوستی، حضور آمبولانس و تیم امدادی برای آموزش کودکان با فعالیتهای هلالاحمر ازجمله برنامههای پیشنهادی طی هفته ملی کودک است.
چهاردهم لغایت بیستم مهرماه در تقویم بینالمللی به نام هفته جهانی کودک نامگذاری شده است.
