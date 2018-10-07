پذیرفتن FATF یعنی کمک به جبهه مقاومت جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود نبویان شامگاه شنبه در گردهمایی که با عنوان «خودتحریمی ممنوع» در مسجد امیرالمؤمنین(ع) قم برگزار شد با اشاره به تبعات قرارداد FATF اظهار داشت: در بیانیه عمومی این قرار عنوان شده که ایران تأمین کننده مالی تروریستهاست.
وی بیان داشت: بعد از اجرایی شدن برجام، ۱۷۸ نفر از شخصیتهای کشوری و همچنین نهادهای مختلف از تحریمها خارج نشدند که قرار بود این اتفاق رخ دهد.
این فعال سیاسی افزود: دلیل آن که این افراد از لیست تحریمها خارج نشدند آن بود که به گمان دشمنان این افراد در عرصههای موشکی، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر تأثیرگذار بودند و بر همین اساس در تحریمها باقی ماندند.
وی بیان داشت: در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز به صراحت آمده است که ۲۳ نفر و همچنین ۶۱ نهاد از جمله افرادی همچون فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی در لیست تحریم باقی خواهند ماند.
حجت الاسلام نبویان عنوان کرد: از جمعبندی FATF اینگونه میتوان نتیجه گرفت که پس از پیوستن به این قرارداد حتی جمعآوری کمکهای مردمی برای جبهه مقاومت نیز جرم محسوب میشود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر اساس این قرارداد هرگاه یکی از دادگاههای کشورهای غربی و عضو این قرارداد افرادی که اسم آنان در لیست تحریم است از جمله سردار قاسم سلیمانی، ایران موظف است در این زمینه همکاریهای لازم را با مراکز قضایی این کشورها داشته باشد.
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