ارز دولتی برای حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاههای ایران

عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به رغم خروج آمریکا از برجام و برخی مشکلاتی که بر سر راه تعامل شرکت‌های بین‌المللی با ایران به وجود آمده است، هیچ نمایشگاهی از تقویم نمایشگاههای بین‌المللی کشور حذف نشده و همه آنها مطابق با برنامه، در جریان برگزاری هستند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت افزود: به موازات این برنامه، در حوزه داخلی نیز حدود ۶۰ درصد از نمایشگاههای بین‌المللی با حضور نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی در ایران برگزار می‌شود و به جز نفت و برخی موارد دیگر که نمایشگاههای بین‌المللی به شمار می‌روند و بسیار هم تخصصی هستند، در مابقی نمایشگاهها، غالبا شرکتهای ایرانی به عنوان نمایندگان کمپانی‌های خارجی حضور دارند که بر این اساس تلاش شده تا حضور آنها در نمایشگاهها حفظ شود.

وی تصریح کرد: در این میان تسهیلاتی نیز در نظر گرفته شده تا این شرکتها بتوانند به لحاظ پرداخت‌های ریالی و ارزی دچار مشکل نشوند و کمتر به سمت دریافت ارز از بازار آزاد، گرایش پیدا کنند. این در حالی است که ما یک نرخ دولتی مطابق با مصوبات قانونی داریم که هزینه حضور در نمایشگاهها برای شرکتهای خارجی به صورت ارزی دریافت شود. بر این اساس، با توجه به نوسانات اخیر ارزی، مصوب شده تا به ازای هر یورو، ۵۲۰۰ تومان از شرکت‌کنندگان آن هم به صورت ریالی دریافت کنیم؛ این امر نوسانات نرخ ارز را برای شرکت‌کنندگان کاهش خواهد داد.

به گفته قبادی، در بخش نمایشگاههای خارجی نیز، شکل جدیدی از کار هدایت شده است که بر اساس آن، به دلیل شرایط ارزی، شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبات قانونی، نرخ ارز را به نرخ دولتی محاسبه می‌کند که این امر باعث شده شرکتها تمایل بیشتری به حضور در نمایشگاهها داشته باشند.

وی اظهار داشت: در این میان، به رغم اینکه تقویم نمایشگاهی از سال قبل شکل گرفته، ولی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نمایشگاههای جدیدی را اضافه خواهیم کرد تا بتوانیم با تنوع بیشتری که ایجاد می‌شود، کار را به نحو بهتری مدیریت کنیم، این در حالی است که با توجه به نوسانات نرخ ارز، اکنون فرصت خوبی برای شرکتهای ایرانی است تا بخش صادراتی خود را تقویت کنند و در نمایشگاههایی که تا پایان سال برنامه‌ریزی شده، به معرفی محصولات خود بپردازند.

قبادی با اشاره به برگزاری برخی نمایشگاهها در اروپا و کشورهای اطراف خاطرنشان کرد: برخی از محصولات ایرانی کاملا قدرت رقابت با همتایان خارجی خود را دارند که بر این اساس حضور در نمایشگاههای خارجی تدارک دیده شده تا فرصت را از دست ندهند و کالای خود را به دنیا معرفی کنند. بر این اساس ما نیز آمادگی داریم با سازماندهی خوب و تخفیفاتی که در نظر می‌گیریم، شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانند بازاریابی خوبی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا بر روی تعرفه‌های نمایشگاهی نیز با توجه به نوسانات نرخ ارز بازنگری شده است، گفت: خیر تعرفه‌ها تغییری نداشته و البته در بخش نمایشگاههای خارجی، نرخ‌ها بر مبنای کشور مقصد و قیمت‌هایی است که مراکز نمایشگاهی خارجی اعلام می‌کنند؛ اما ما نیز یارانه ارزی در نظر گرفته‌ایم که این فرصت خوبی برای بخش‌خصوصی ایجاد خواهد کرد.

وی از حضور ایران در برخی نمایشگاههای خارجی از جمله کفش و چرم مسکو با حضور ۱۵ شرکت ایرانی فعال در این زمینه خبر داد و گفت: همچنین در نمایشگاه گل و گیاه هلند و نمایشگاه بیرمنگام انگلیس نیز حضور داشته و تلاش کردیم که کالاهای ایرانی را معرفی کنیم.

قبادی در خصوص حضور ایران در نمایشگاه اکسپوی دوبی نیز گفت: ایران در اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی که در همسایگی ایران برگزار خواهد شد، حضور خواهد داشت و از زمان اعلام این رویداد، برنامه‌ریزی های لازم در مورد آن انجام شده است؛ این در حالی است که بعد از انتخاب امارات و دوبی به عنوان محل برگزاری اکسپوی ۲۰۲۰، کمیته‌های هفت‌گانه در این زمینه شکل گرفته است و در حوزه داخلی نیز جلسات و نشست‌های متعددی با مراکز داخلی مثل وزارتخانه‌های ذیربط برگزار شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به تم و ساختارهایی که برای این اکسپو در نظر گرفته شده، تلاش داریم در زمان برگزاری پاویون ایران، این تم را به بهترین شکل نمایش دهیم، بر این اساس مذاکرات خوبی صورت گرفته و موضوعات برای تصمیمات نهایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت منعکس شده است؛ ضمن اینکه سفرهایی را به دوبی داشته‌ و از نزدیک با مسئولان مراکز نمایشگاهی اکسپوی دوبی جلساتی برگزار کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران عضو کمیته اجرایی دفتر اکسپوهای جهانی است که نشست‌های خوبی نیز در این حوزه برگزار شده و مباحث به مراجع بالادستی منعکس شده و منتظر هستیم تا اجازه پیشبرد سایر برنامه‌ها را بدهند؛ اما به صورت کلی باید گفت که اکسپو فرصت خوبی برای ایران است؛ چراکه از نظر اینکه این کشور در همسایگی ایران قرار گرفته است و رفت و آمد ایرانیان نیز به آنجا زیاد است، فرصت مناسبی پیش آمده تا بتوان شرایط را برای حضور بهینه ایران و معرفی پتانسیل‌ها و دستاوردها مهیا کرد.

وی اظهار داشت: این اکسپو، ۲۵ میلیون بازدیدکننده دارد که فرصت خوبی برای ایران به شمار می‌رود تا بتوان ظرفیت‌های کشور را که ۲۰ میلیون نفر از اتباع سایر کشورها از جمله غربی‌ها، کشورهای اروپایی و شرق آسیا از آن بازدید می‌کنند، معرفی کنیم.