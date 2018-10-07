به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، به مناسبت هفته ملی کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تئاتر «گل اومد، بهار اومد» را با موضوع عید و بهار در بخش کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی اجرا کرد.

به گفته مژده زکریاپور کارگردان‌ نمایش، سبک نمایشی «تئاتر کوچک» برای کودکان مناطق محروم و برای کودکانی که امکان رفتن به تئاتر را ندارند با هدف تحقق عدالت فرهنگی از سوی مربیان کتابخانه‌های سیار روستایی کانون در طول سال اجرا می‌شود.

او در توضیح این سبک اجرای نمایش گفت: «تئاتر کوچک» به دلیل حمل آسان قابل انتقال به مناطق مختلف است و برای اجرا تنها به یک نفر نیاز دارد. همچنین به علت ساده بودن عروسک‌ها افراد ناآشنا در این حوزه و حتی خود کودکان هم می‌توانند آن را اجرا کنند.

زکریا پور با اشاره به این‌که شیوه عروسک گردانی در این نمایش شیوه دستکشی است، اضافه کرد: در این نمایش از موسیقی و سازهای ایرانی استفاده شده و آهنگسازی آن از سوی امیرحسین انصافی انجام شده است.

وی با بیان این‌که موسیقی و صدای این نمایش از قبل در استودیو ضبط شده و هنگام اجرا پخش می‌شود، اضافه کرد: صداپیشگان این نمایش به جز من، امیرحسین انصافی و مریم تهرانی هستند.

اجرای نمایش در هفته ملی کودک در مناطق محروم و موسسات خیریه

آتسا شاملو کارشناس مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ‌نمایشنامه‌نویس و نویسنده حوزه کودک درباره اجرای نمایش «تئاتر کوچک» نیز گفت: اجرای این نوع نمایش در سال ۹۴ با ایده فهیمه میرزاحسینی عروسک‌گردان این نمایش بار دیگر کلید خورد.

وی با اشاره به این‌که هدف استفاده از این سبک نمایش، آشنایی کودکان مناطق محروم با نمایش است، بیان کرد: نمایش تئاتر کوچک در سطح گسترده‌ای در کانون اجرا شده است و در آن‌ها از کتاب‌های کانون بهره گرفته شده است.

شاملو با اشاره به این‌که در سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۸۰ نمایش تئاتر کوچک از سوی کانون پرورش فکری اجرا شده است، افزود: در هفته ملی کودکان یک اجرا در مناطق محروم استان چهارمحال و بختیاری و چند اجرا هم در موسسه‌های خیریه و کانون اصلاح تربیت خواهیم داشت.

سابقه تئاتر کوچک در کانون به سال‌ها قبل بازمی‌گردد اما دور تازه این فعالیت از سال ۱۳۹۴ به صورتی گسترده در کانون شکل گرفته است.

اجرای این نمایش باعث شد دیگر از آمپول نترسم

بعد از اجرای نمایش پسر بچه‌ای پنج‌ساله با خوشحالی گفت: اجرای این نمایش باعث شد تا کمتر از بیمارستان و آمپول بترسم.

دختری ۱۲ ساله هم در حالی که تشکر می‌کرد، گفت: من خیلی از نمایش خوشم آمد و بسیار شاد شدم. دوستش نیز گفت که من از این نمایش یاد گرفتم همیشه با سختی‌ها مبارزه کنم تا پیروز شوم.