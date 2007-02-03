چاپخانه داران ایرانی و افغانی با هم همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، چاپخانه‌ " نوین‌ شرق‌ خراسان‌ " و چاپخانه " مهر" در کشور افغانستان همکاری های جدیدی را با یکدیگر آغاز کرده اند و بر پایه این همکاری ها اقدام به قبول سفارش های چاپی در دو کشور افغانستان و ایران می کنند .

چاپخانه " نوین شرق خراسان " که در شهر مشهد قرار دارد شامل چندین‌ دستگاه‌ افست‌ ورقی ،‌ لترپرس ،‌ رول‌ اوراق‌ پیوسته ،‌ تاکن ،‌ جعبه‌ چسبان‌ و‌ برش‌ است که در نوع در منطقه کم نظیر است .

این چاپخانه با حضور 75 نفر از کارشناسان صنعت چاپ مشغول به فعالیت است و از ظرفیت بالای تولید برخوردار است و به اتکای این ظرفیت از مدتی قبل، قبول سفارش از کشور افغانستان را آغاز کرده است .

این چاپخانه که به صورت تعاونی اداره می شود با چاپخانه مهر هرات مشارکتی را آغاز کرده است که سهم هر کدام از طرفین در آن 50 درصد است و مشغول انتخاب‌ ماشین‌ و‌ خرید‌ دستگاه‌ های‌ پیش ‌از‌چاپ ،‌ چاپ‌ و‌ صحافی‌ از‌ ایران‌ و‌ آلمان‌ برای‌ چاپخانه‌ مهر در شهر هرات است .

به گزارش مهر ، سابقه همکاری های چاپخانه نوین شرق خراسان با فعالان صنعت چاپ در کشور افغانستان به سه سال قبل باز می گردد و هم اکنون تعاونی چاپ و نشر شرق مشغول بررسی راه های توسعه فعالیت های خود در کشور قزاقستان است .