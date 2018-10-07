بانک عملکرد برای تعیین شاخص فعالیت در حوزه بانوان ملارد تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده ملارد ضمن تبریک هفته ناجا طی سخنانی اظهار داشت: اینکه در ایران برخی فکر می کردند بانوان دیده نمی شوند می بینیم که بانوان با داشتن درجه در جلسات و عرصه های مختلف حاضر می شوند و نقش آفرینی می کنند.

توکلی کجانی افزود: با توجه به اینکه امروز روز گرامیداشت روستائیان و عشایر است باید بگوییم کمی دیر این نامگذاری صورت گرفته است و امروز می بینیم که برخی از روسای شوراها بانوان هستند نشان از افزایش بلوغ فکری مردم است و می بینیم بانوان در بسیاری از حوزه ها بانوان موفق تر هستند.

وی گفت: امور بانوان و سیاسی اجتماعی فرمانداری در حوزه بانوان دارای عملکرد خوبی بوده است که نشان از این است که تیم خوبی مشغول به کار است و باید بدانیم که ملارد در حوزه ه های شهری و روستایی با توجه به رشد روز افزون و بی رویه جمعیت در این منطقه مشکلاتی را به وجود آورده است که یکی از دلایل این افزایش جمعیت ترکیب جاده ها است که سبب ترکیب جمعیت ها شده است.

سرپرست فرمانداری ملارد با بیان اینکه معضل در اطراف تهران وجود دارد اما به برکت انقلاب می بینیم که معضلات اجتماعی کمتر شده است افزود: امروز می بینیم روستاها کلاس های اجتماعی خوبی برگزار می شود و در حوزه بانوان باید برنامه داشته باشیم و توجه ما باید به نقاط اسیب پذیر باشد و بیشتر عملکرد برای جلوگیری از افزایش اسیب انجام شود.

وی مدیریت مناسب بانوان را سبب در اختیار گرفتن بسیاری از پست های حساس و مدیریتی توسط بانوان دانست و بیان داشت: باید بانک عملکردی در حوزه بانوان داشته باشیم و شاخص های عملکردی را مورد ارزیابی قرار دهیم.