منصور برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت این روزهای کشتی گفت: برخلاف نظر برخی از منتقدان فدراسیون کشتی که همیشه ساز ناکوک می زنند، کشتی ایران عملکرد موفقیت آمیزی در میادین بین المللی داشته و تیمهای ملی ما سه بار در چند ماه اخیر قهرمان جهان شده اند.

وی در خصوص اعزام نصفه و نیمه تیم های ملی به رقابتهای جهانی تاکید کرد: رسول خادم با تمام وجود بدنبال اعزام کامل تیم به رقابتهای جهانی است و تلاش می کند تیم های ملی با ترکیب کامل به رقابت های جهانی بروند.

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد ایران تصریح کرد: وقتی درآمدهای فدراسیون ثابت است و هزینه ها چند برابر شده و تیم اعزام نمی شود، این را می شود حاشیه نامید؟ متاسفانه عده ای همیشه فقط ساز ناکوک می زنند در حالی که اگر ارز ثانویه برسد، قطعا کشتی با کم کردن تمامی همراهان و حتی مربیان و اعضای کادر پزشکی تلاش می کند تمامی کشتی گیران راهی رقابت های جهانی شوند.

برزگر افزود: خادم در این چند ماه اخیر، شبانه روز در اردوی تیم های ملی بوده و بیشتر از همه شرایط کشتی گیران را درک می کند.

وی تاکید کرد: حامی مالی فدراسیون پس از بازیهای آسیایی، خارج از وظیفه خود به کشتی گیران پاداش داد، حالا عده ای می‌گویند چرا به اعزام تیم کمک نمی کند؟ مگر وظیفه آنهاست که ارز ثانویه برای فدراسیون تهیه کنند؟ وزارت ورزش هم در حال مذاکره و تلاش برای حل این موضوع است. وقتی آنها تاکنون نتوانسته اند، از بقیه چه انتظاری دارید؟

برزگر با اشاره به اینکه عده ای که متاسفانه از جنس کشتی هستند همیشه نزدیک به مسابقات جهانی و رخدادهای مهم حاشیه سازی می کنند و این روزها هم شب‌نامه علیه کشتی منتشر کرده اند، خاطر نشان کرد: این آقایان ظاهرا یادشان رفته قطع ارز دولتی پس از مردادماه بوده، برای همین تیمهای کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان با ترکیبی کامل به رقابتهای جهانی رفت.

وی در ادامه گفت: دوستانی که این روزها از حمایت کامل یک حامی مالی در لیگ برخوردار هستند می توانند به جای موعظه به این گروه بگویند کمی هم به فدراسیون کمک کنند تا تیم های ملی با ترکیب کامل اعزام شوند. هرچند رسول خادم با تمام وجود تلاش می کند تا حداکثر نفرات به رقابت های جهانی بروند و نیازی به حاتم بخشی این افراد ندارد.

برزگر در پایان تصریح کرد: درهای فدراسیون کشتی به روی تمام بزرگان کشتی باز است و برخلاف نظر برخی، خادم همیشه از نقطه نظرات بزرگان بهره می گیرد. ضمن اینکه هم اکنون هم قهرمانان و پیشکسوتانی با سالها تجربه در شوراهای فنی و سایر بخش های مدیریتی کشتی حضور دارند.