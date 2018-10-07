به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار قرار است اسنوکر در بخش آسیای میانه صاحب کنفدراسیون شود. مقر این کنفدراسیون ایران و شهر تهران خواهد بود.

تاسیس و آغاز به کار کنفدراسیون اسنوکر آسیای میانه در ایران ابتدا توسط کنفدارسیون آسیا تصویب شد. این موضوع هفته گذشته در هیات رئیسه فدراسیون جهانی این رشته نیز مصوب شد. بر همین اساس به زودی مقدمات کار برای راه اندازی کنفدراسیون اسنوکر آسیای میانه در تهران انجام خواهد شد.

فعلا عضویت ۷ کشور و از جمله ایران، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در کنفدراسیون اسنوکر آسیای میانه قطعی شده است.

مدیریت کنفدراسیون اسنوکر آسیای میانه بر عهده هاشم اسکندری است. وی طی هشت سال گذشته ریاست فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولس ایران را عهده دار بوده و کاندیدای انتخابات پیش روی این فدراسیون نیز است.

هاشمی نایب رئیس کنفدراسیون غرب آسیا و قاره آسیا است و هفته گذشته هم به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی اسنوکر انتخاب شد.