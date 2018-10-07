۴محور اصلی و فرعی گیلان به علت بارش باران و رانش زمین مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جابر صفاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت محورهای استان گیلان، اظهارکرد: ترافیک در تمامی محورهای برون شهری گیلان عادی و روان است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در برخی از محورهای گیلان، رانندگان برای ایمنی به کندی تردد می کنند، افزود: براثر بارش شدید و جاری شدن سیلاب در حوزه شهرستان فومن پل حیدرآلات، فوشه و بخشی از محور عبور قلعه رودخان تخریب شده و این محور مسدود شده است.

جانشین پلیس راه گیلان همچنین در ادامه با اشاره به اینکه محدوده محور فرعی پیربازار- شیخ محله تا ضیابر به دلیل آبگرفتگی شدید مسدود است، گفت: شهروندان و مسافران می توانند برای تردد به غرب استان از شهر صومعه سرا تردد کنند.

وی با بیان اینکه در محور پونل به خلخال نیز همانند روزهای گذشته که به دلیل رانش کوه و نشست آسفالت مسدود بوده همچنان این انسداد ادامه دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه شهرستان املش نیز محور کومله به سمت اطاقور براثر تخریب پایه پل کیازنیک تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود.

سرهنگ صفاری به محور آستارا نیز اشاره و تصریح کرد: براساس گزارشات رسیده از پلیس راه آستارا شاهد مه گرفتگی در گردنه حیران هستیم که نیازمند توجه و دقت بیشتر رانندگان برای تردد در این محور هستیم.

وی ضمن درخواست برای رعایت سرعت مطمئنه و دقت به جلو و عدم ترمز ناگهانی و رعایت فاصله قانونی با وسیله نقلیه جلویی از سوی رانندگان، یادآورشد: بقیه محورهای و معابر استان گیلان نیز با توجه به بارش باران لغزنده بوده که نیازمند دقت بیشتر رانندگان برای تردد در این محورها است.