زیرساخت های چذابه آماده خدمات رسانی به زائران اربعین است

فرامند هاشمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاوت زیرساخت های خدمات رسانی در دو مرز چذابه و شلمچه اظهار کرد: مرز شلمچه نخستین مرز رسمی است که مجوز خروج مسافر و کالا به آن اعطاء و جریان صادرات و واردات کالا در آن شکل گرفت.

وی افزود: وجود منطقه آزاد اروند باعث ایجاد زیرساخت های خدماتی برای ارائه خدمات به مسافران و کالا هنگام ورود و خروج است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: چذابه هم از نظر صدور مجوزهای مرز بین المللی با تاخیر به عنوان مرز بین المللی شناخته شد و هم زیرساخت های مورد نیاز دیر در آن ساخته شد.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: خوشبختانه با تهیه طرح جامع ساماندهی مرز چذابه به عنوان دستور العمل و فصل الخطاب همه دستگاه های اجرایی مرتبط با امور مرزی و تأکید بر عمل بر اساس این طرح، تمام زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات رسانی فراهم شده است.

هاشمی زاده ادامه داد: کارهای زیرساختی در مرز چذابه برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی آماده و تنها کار روبنایی که آسفالت باشد، باقی مانده است‌.

وی بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که برای تهیه قیر به دلیل افزایش قیمت دلار پیش آمد، کار آسفالت جاده های منتهی به مرز چذابه به تأخیر افتاد.

معاون امور عمرانی یادآور شد: امسال عمده جاده سوسنگرد تا بستان آسفالت می شود که ۱۱ کیلومتر باقی مانده و سه کیلومتر روسازی دارد که در مجموع ۲۳ کیلومتر تا بستان و در چذابه در مجموع ۱۱۵ کیلومتر تا قبل از فرارسیدن اربعین آسفالت می شود.

هاشمی زاده با اشاره به جانمایی مواکب در مرز چذابه گفت: جابه‌جایی مواکب کاملا هماهنگ شده و براساس طرح جامع خدمات رسانی در مرز چذابه انجام گرفته و زمین به آنها واگذار و در مکان های تعیین شده مستقر می شوند.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان مشکل اصلی مواکب آسفالت جاده های میان آنها است که به زودی برطرف می شود.