۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

مدیرکل راهداری همدان:

محورهای مواصلاتی همدان به چهارمین سامانه توزین درحال حرکت مجهز شد

همدان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان از آغاز عملیات اجرایی سامانه هوشمند توزین در حال حرکت وسایل نقلیه حمل بار در محور ملایر - همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده صبح یکشنبه در آغاز عملیات اجرایی سامانه هوشمند توزین در حال حرکت وسایل نقلیه حمل بار در محور ملایر - همدان با تأکید بر اینکه نصب این سامانه در محورهای پرتردد و به ویژه محورهایی که تردد خودروهای سنگین و نیمه سنگین در آن زیاد است، انجام می شود، گفت: این سامانه ها علاوه بر توزین وسائط نقلیه عبوری و ثبت تخلفات سرعت لحظه ای در محل سامانه با برداشت پلاک خودرو، قابلیت ثبت تخلفاتی نظیر عدم سرعت بارنامه با سایر خودروها را نیز دارند.

وی با بیان اینکه مهمترین شاخصه سامانه توزین در حال حرکت «WIM» توزین و کنترل وزن وسایل نقلیه در حال حرکت بدون نیاز به توقف آنهاست، افزود: کاهش اتلاف زمان، صرفه جویی سوخت و حذف نیروی انسانی برای پیشگیری از تردد ناوگان سنگین حامل بار اضافی از جمله مزایای آن است.

پناهنده ادامه داد: این سامانه با استفاده از سنسورهای نصب شده در سطح جاده که مانیتورینگ اطلاعات آن در پاسگاه پلیس مربوطه است، وسایل نقلیه متخلف دارای اضافه تناژ را شناسایی می کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان حفاظت و نگهداری از آسفالت راه ها را از دیگر شاخصه های این سامانه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون سامانه‌های توزین در حال حرکت «WIM» در دو محور استان همدان فعال است، یادآور شد: این سامانه در محور تهران همدان نیز در حال تکمیل تجهیزات است.

پناهنده اضافه کرد: با نصب این سامانه هوشمند در محور ملایر همدان، شمار سامانه توزین در حال حرکت «WIM» در استان به ۴ دستگاه می رسد

