مهلت ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد امشب پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای شرکت در دوره های کاردانی و کارشناسی براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از اواخر مردادماه آغاز شده و تاکنون مهلت ثبت نام برای این دوره ها چندین بار تمدید شده است.

براساس اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی آخرین مهلت ثبت نام در این دوره ها ۱۲ مهرماه بود اما مجددا ثبت نام این دوره ها تمدید و ساعت ۲۴ امشب آخرین مهلت ثبت نام عنوان شده است.

در اطلاعیه های مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه تاکید شده که تمدید زمان ثبت نام به درخواست متقاضیان بوده است.

متقاضیان ثبت نام براساس سوابق تحصیلی می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org ابتدا راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی های کامل در خصوص انتخاب رشته، در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم بعد از تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام در۲۰رشته محل اقدام کنند.

معیار پذیرش در این دوره معدل کتبی دیپلم و عنوان مدرک دیپلم است بنابراین با توجه به عدم امکان ویرایش داوطلبان در هنگام درج معدل کتبی دقت لازم را داشته باشند.

مهلت ثبت نام مجدد به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و به درخواستهایی که بعد از این تاریخ وصول شود ترتیب اثر داده نمی شود.