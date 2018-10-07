مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی و گوجه فرنگی برای تنظیم بازار داخلی، این اقدام را اقدامی نادرست خواند و اظهارداشت: سکوت تشکل های کشاورزی از جمله خانه کشاورز و نظام صنفی کشاورزی ونمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه تاسف آور است.

وی با اشاره به نامه چند روز قبل وزیر جهاد به وزیر صنعت و درخواست وی برای ممنوع شدن صادرات سیب زمینی، افزود: ممنوعیت صادرات راهکار مناسبی برای تنظیم بازار داخلی نیست و از وزیری که خود متولی تولید است، انتظار نمی رود چنین نامه ای بنویسد و این درخواست را داشته باشد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: طی سالهای گذشته که محصول گوجه کاران و سیب زمینی کاران روی دست آنان مانده بود و هیچ کس محصولشان را نمی خرید، وزارت جهاد کشاورزی چه حمایتی از آنان انجام داد؟

اسدی با تاکید بر اینکه ممنوعیت صادرات منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد و کشورهای دیگر جای ایران را می گیرند، گفت: ضعف کشاورزی ایران، در عدم ارائه الگوی کشت است، آقای حجتی در طول ۱۰ سال وزارت خود هنوز نتوانسته الگوی کشت مناسبی تدوین و ارائه کند و تا اتفاقی می افتد فورا صادرات را ممنوع می کنند.

وی اضافه کرد: هیچ الگو و برنامه ریزی برای کشت وجود ندارد و متاسفانه مسئولان ما منتظر هستند ببینند چه محصولی در کشور تولید می شود و هر چیزی هم تولید نشد از راه واردات آن را تامین کنند.

اسدی با بیان اینکه باید راهکاری مناسب برای تنظیم بازار داخل اندیشیده شود، افزود: همین که در جلسه ای یک ساعته، مسئولان ما با ۵۰ راهکار خارج می شوند، کشور را به چنین روزی انداخته است، کشاورزی نیاز به الگوی کشت دارد که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نه علم آن را دارد و نه تخصص اش را.