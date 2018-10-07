دستگیری ۱۴۷ مفسداقتصادی و اختلاگر بازار در ۶ ماهه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در صحن علنی شورای شهر تهران حضور داشت، با اشاره به اقدامات پلیس در ۶ ماهه نخست سال گفت:۱۴۷ نفر از دانه درشت ها و مفسدان بازار شناسایی و دستگیر شدند و ۳۳ انبار بزرگ احتکار کالا طی چند وقت اخیر در تهران کشف شده است.

وی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال ۹۰۰ محکوم فراری در تهران دستگیر و ۴۴۲ هزار پرونده در پلیس پیشگیری تشکیل شده است، گفت: در این مدت ۶۰۰ محکوم فراری نیز شناسایی و دستگیر شدند.

از ابتدای سال تاکنون ۴۴۲ هزار پرونده در پلیس پیشگیری تشکیل شده، ۹۰۰ نفر محکوم فراری دستگیر و در حوزه مفاسد اقتصادی به درخواست رئیس بانک مرکزی و قوه قضائیه پلیس حضور پیدا کرده، ۹۴۲ نفر احضار که از میان آنها ۱۴۷ نفر چهره مطرح و مهم بودند.

وی ادامه داد: ۳۳ انبار بزرگ احتکار کشف شده که هر کدام از این انبارها برای خود شهری بودند. همچنین به ۶ میلیون تماس در ۶ ماهه نخست پاسخ داده شده و ۳.۵ میلیون بار نیز واحدهای ۱۱۰ از مقر خود خارج شده اند.

وی در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی در تهران گفت: ۳۰ درصد تخلفات جرایم راهنمایی و رانندگی در تهران رخ می دهد که باید برای آن فکری کنیم.

وی همچنین با اشاره به تذکر حسن رسولی در خصوص رها شدن خودروهای فرسوده در حاشیه خیابان ها گفت: این موضوع از سوی پلیس ابلاغ شده و هر فردی چنین خودرویی را مشاهده کرد به ۱۱۰ اطلاع دهد تا جرثقیل های پلیس برای جابجایی آن اعزام شوند.

سردار رحیمی با اشاره به تعامل خوب پلیس و مدیریت شهری گفت: همدلی خوبی میان نهادهای مرتبط با مدیریت شهری و نیروی انتظامی فراهم است و در بسیاری از موارد بدون طی شدن مراحل معمول به ماموریت های شهری رسیدگی می شود.

وی در این رابطه مثال زد: در شب عید که دست فروشان افزایش پیدا می کنند، ما هزاران دستفروش را در ماه بهمن و اسفند بدون کوچکترین درگیری مدیریت کردیم. نه می توان این دستفروشان را رها کرد زیرا ممکن است خیابان ها را اشغال کنند اما ما در بهترین وضعیت با همکاری نیروهای شهری آنها را مدیریت کرده ایم.

رئیس پلیس نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به رویکرد پیشگیرانه پلیس گفت: این موضوع در پلیس جهان شاید بی سابقه باشد اما بیشتر موضوعات را تلاش می کنیم در حوزه پیشگیری حل و فصل کنیم و برای برخی از آسیب دیدگان کلاس های آموزشی برگزار می کنیم.

سردار رحیمی با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه برقراری نظم، انضباط و امنیت را دارد و شبانه روز در اقصی نقاط کشور در حال تلاش برای آرامش کشور است، گفت: تمام تلاش های دشمنان در حوزه امنیت به سنگ خورده و ما امروز بهترین و بی نظیرترین امنیت در کشور را داریم.

وی ادامه داد: پلیس قاطعانه با متخلفان برخورد می کند و با کسی در این حوزه تعارف نداریم. اما نگاه پلیس در حوزه انتظامی، نگاهی پیشگیرانه است و تاکنون ۳۳ هزار و ۸۴۲ پرونده قبل از آنکه به مراجع قضایی برود، حل و فصل شده است و تلاش کردیم اقدامات ما، ایجابی و ارشادی باشد.

رئیس پلیس تهران بزرگ با تاکید بر حمایت از جمعیت آسیب پذیر گفت: به تمامی نیروی انتظامی ابلاغ کرده ایم جمعیت آسیب پذیر خود را شناسایی کنند تا در زمان های لازم در فاصله ای کم امکان حضور فراهم باشد. همچنین ده ها کلاس توسط معاونت اجتماعی پلیس که افرادی تحصیلکرده و متخصص هستند، برای آسیب دیدگان برگزار می شود.