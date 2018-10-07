برنامه هفته سوم لیگ کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی عصر امروز یکشنبه در شهرهای کرمانشاه، بابل و کرج برگزار می شود که برنامه و اسامی سرپرستان و داوران این مسابقات به شرح زیر است:



کشتی آزاد گروه یک:

دیدار تیم های رعد پدافند کرمانشاه – راه و شهرسازی گلستان (میزبان کرمانشاه- سالن امام خمینی (ره) ساعت ۱۸)

سرپرست مسابقات: محمد حدادی (تهران)

سرپرست فنی: محمد رحیم پور (داور درجه یک بین المللی از کردستان)

داوران بین المللی: هژار عباسی (درجه یک آذربایجان غربی) مهدی بشیرزاده (درجه یک خوزستان) ابراهیم یزدان پناه (درجه دو آذربایجان غربی) حمیدرضا فرسیابی (درجه سه تهران)



کشتی آزاد گروه دو:

دیدار تیم های آرش زین بابل- پتروشیمی بهشهر (میزبان بابل سالن دانشگاه آزاد اسلامی- ساعت ۱۷)

سرپرست مسابقات: عبداله فتوحی (تهران)

سرپرست فنی: بهنام شیرمحمدی (درجه یک بین المللی از تهران)

داوران بین المللی: وحید خوش طینت (درجه یک تهران) بهروز رضاپور (درجه یک هرمزگان) غلامرضا محمدبیگی (درجه دو البرز) داود فرجی (درجه سه مرکزی)



کشتی فرنگی:

دیدار تیم های رعد پدافند البرز- شهرما شهرداری مشهد (میزبان کرج سالن تختی- ساعت ۱۷)

سرپرست مسابقات: حبیب اله استحمامی (تهران)

سرپرست فنی: اکبر نصیری (داور درجه یک بین المللی از زنجان)

داوران بین المللی: مسعود رستمی پور (درجه یک از تهران) داود خوش منظر (درجه یک تهران) علی پورکریم (درجه دو تهران) افشین صمدی زاده (درجه سه آذربایجان شرقی)



ضمنا محمد ابراهیم امامی رئیس کمیسیون داوران در دیدار آرش زین بابل و پتروشیمی بهشهر حضور خواهد داشت.