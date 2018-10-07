به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا) دکتر محمد تاج فرد، با حضور در جمع جهادگران دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، از ثبت بیش از ۷۴۹ اردو و فعالیتهای جهادی دانشگاهی اجرا شده در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.
وی گفت: ستاد مرکزی فعالیتهای جهادی دانشگاهیان از اسفندماه ۱۳۹۵ با تدوین و ابلاغ آیین نامه به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد و تاکنون با تشکیل ۴۵ کانون مستقل فعالیتهای جهادی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و تشکیل بیش از ۳۲۳ جلسه در زمینه فعالیتهای جهادی در ۵۶ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی از ابتدای سال ۱۳۹۶ فعالیتهایی برجای گذاشته است.
تاج فرد ادامه داد: دانشگاههای علوم پزشکی فسا و کرمانشاه به ترتیب در زمینه کیفیت و سرعت ارائه آمار و مستندات و تشکیل کانون و گروههای جهادی، دو دانشگاه برجسته در نخستین گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ فعالیتهای جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
وی با اشاره به برنامههای آتی ستاد مرکزی فعالیتهای جهادی دانشگاهیان تصریح کرد: تدوین برنامه جامع فعالیتهای جهادی، راه اندازی سامانه هوشمند جامع فعالیتهای جهادی دانشگاهیان، تدوین شیوه نامه اجرایی فعالیت های جهادی، طراحی آرم و نشان فعالان جهادی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از مهمترین فعالیت های آتی این ستاد است.
دبیر ستاد مرکزی فعالیتهای جهادی وزارت بهداشت گفت: تدوین بسته های آموزشی مجازی و مکتوب برای خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان، برگزاری کارگاهها آموزشی برای خدمت دهندگان، برنامه ریزی جهت انجام طرح های سراسری و ملی با استفاده از توانمندی فعالان جهاد سلامت و برگزاری نشست دبیران و مسئولان کانونها و گروههای جهادی از برنامه های آینده است.
وی با قدردانی از همت جهادگران سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به سبب خدمت صادقانه و ارزشمند در راستای ارائه خدمات پزشکی به مردم محروم روستاهای کم برخوردار استان، ابراز امیدواری کرد تا با همت این جهادگران بی منت، نیازمندیهای حوزه سلامت مناطق محروم و کم برخوردار کشور که دسترسی به خدمات پزشکی کمتر است، برطرف شود.
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