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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

یک مقام مسئول اعلام کرد:

تدوین برنامه جامع فعالیت‌های جهادی در دانشگاه های علوم پزشکی

تدوین برنامه جامع فعالیت‌های جهادی در دانشگاه های علوم پزشکی

دبیر ستاد مرکزی فعالیت‌های جهادی وزارت بهداشت از تدوین برنامه جامع فعالیت‌های جهادی و راه اندازی سامانه هوشمند جامع فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا) دکتر محمد تاج فرد، با حضور در جمع جهادگران دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، از ثبت بیش از ۷۴۹ اردو و فعالیت‌های جهادی دانشگاهی اجرا شده در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

وی گفت: ستاد مرکزی فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان از اسفندماه ۱۳۹۵ با تدوین و ابلاغ آیین نامه به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد و تاکنون با تشکیل ۴۵ کانون مستقل فعالیت‌های جهادی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و تشکیل بیش از ۳۲۳ جلسه در زمینه فعالیت‌های جهادی در ۵۶ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی از ابتدای سال ۱۳۹۶ فعالیت‌هایی برجای گذاشته است.

تاج فرد ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی فسا و کرمانشاه به ترتیب در زمینه کیفیت و سرعت ارائه آمار و مستندات و تشکیل کانون و گروه‌های جهادی، دو دانشگاه برجسته در نخستین گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی ستاد مرکزی فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان تصریح کرد: تدوین برنامه جامع فعالیت‌های جهادی، راه اندازی سامانه هوشمند جامع فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان، تدوین شیوه نامه اجرایی فعالیت های جهادی، طراحی آرم و نشان فعالان جهادی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از مهمترین فعالیت های آتی این ستاد است.

دبیر ستاد مرکزی فعالیت‌های جهادی وزارت بهداشت گفت: تدوین بسته های آموزشی مجازی و مکتوب برای خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان، برگزاری کارگاه‌ها آموزشی برای خدمت دهندگان، برنامه ریزی جهت انجام طرح های سراسری و ملی با استفاده از توانمندی فعالان جهاد سلامت و برگزاری نشست دبیران و مسئولان کانون‌ها و گروه‌های جهادی از برنامه های آینده است.

وی با قدردانی از همت جهادگران سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به سبب خدمت صادقانه و ارزشمند در راستای ارائه خدمات پزشکی به مردم محروم روستاهای کم برخوردار استان، ابراز امیدواری کرد تا با همت این جهادگران بی منت، نیازمندی‌های حوزه سلامت مناطق محروم و کم برخوردار کشور که دسترسی به خدمات پزشکی کمتر است، برطرف شود.

کد مطلب 4422968

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