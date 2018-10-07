شورای شهر کرج بر سر دوراهی/انتخاب گزینه جدید یا مخالفت با وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع صبح یکشنبه در نودودومین جلسه رسمی شورای در خصوص تعیین تکلیف انتخاب شهردار، گفت: برای انتخاب گزینه نهایی لابیگری انجامنشده، طی روزهای آینده جلساتی غیررسمی برگزار و بهاتفاق نظرخواهیم رسید.
وی با تأکید بر اینکه هیچ گزینهای تاکنون نهایی نشده است، گفت: در صورت نهایی شدن گزینه پیش از انتخاب با دستگاه اجرایی استان هماهنگی و تبادلنظر انجام خواهد شد.
رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه اعضای شورای شهر نمیخواهند با وزارت کشور در موضع تقابل قرار گیرند، گفت: اعضا تعامل لازم با وزارت مربوطه را قبول دارند، ۱۰ نفر از اعضای طی جلسهای غیررسمی که روز گذشته برگزارشده به این نتیجه رسیدهاند که در بررسی گزینههای جدید به انتخاب دو یا سه گزینه نهایی برسند.
زارع تأکید کرد: در خصوص انتخاب چند گزینه نهایی برای شهرداری کرج با مراجع ذیصلاح در استان مشورتهای لازم انجام خواهد شد. مکاتبات لازم با وزارت کشور انجامشده و نامهای نیز ارسالشده است اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم.
وی اضافه کرد: روز گذشته صحبتی با معاون وزیر انجام دادهام که از بنده خواستهشده تا روز چهارشنبه تصمیم شورا در خصوص انتخاب شهردار به وزارت کشور اعلام شود.
اصرار بر گزینه مورد مخالفت وزیر کشور!
رئیس شورای شهر کرج پیشنهاد داد: اعضای شورا تا پیش از چهارشنبه با تبادلنظر در خصوص رد نامه وزارت کشور و یا انتخاب گزینههای دیگر بپردازند. اگر اعضای شورای شهر امروز موافقت خود را اعلام کنند تا روز چهارشنبه چندین جلسه غیررسمی برگزار و گزینههای جدید بررسی میشوند.
خلیلی اردکانی در ادامه گفت: در انتخاب سیروس شفقی بهعنوان گزینه منتخب برای تصدی کرسی شهرداری بحث تخصص گرایی، رأی اکثریت و آشنایی وی با تمام مسائل شهر را موردنظر قراردادیم.
این عضو شورای شهر کرج گفت: باید تا آخرین لحظات بر انتخاب خود اصرار کنیم تا به نتیجه رسیده و بتوانیم تائید حکم سیروس شفقی بهعنوان شهردار منتخب کرج را از وزارت کشور دریافت کنیم.
سارا دشتگرد هم دراینباره گفت: اگر قرار است شهردار کرج بر مبنای گزینههای مشخص تعیین شود همین امروز رأیگیری را انجام دهیم اما اگر قرار است پروسهای جدید برای بررسی دیگر گزینههای تصدی کرسی شهرداری کرج را پیش ببریم هیچگاه نمیتوان طی چند جلسه کوتاه این موضوع مهم را بررسی کرد.
مردم شهر کرج باید بدانند که نتیجه مذاکرات هیئترئیسه شورای شهر با وزارت کشور برای انتخاب شهردار کرج به کجا رسیده استرئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج تأکید کرد: اگر از سوی اعضای شورای شهر برای انتخاب فردی خاص بهعنوان شهردار کرج صحبت و برنامهریزیشده که درخواست داریم همین امروز این گزینه مطرح شود و سریعتر به انتخاب شهردار منتخب کرج برسیم.
وی ادامه داد: ما همه تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه در خصوص انتخاب شهردار و انجام مذاکرات لازم تاکنون بکار بستهایم اما اکنون باید مشخص شود که نامه وزارت کشور در خصوص عدم قبول مأموریت سیروس شفقی در تصدی شهرداری کرج را قبول کردهایم یا خیر.
دشتگرد توضیح داد: یا باید بر گزینه خود در انتخاب سیروس شفقی اصرار ورزیم یا اینکه وارد فاز انتخاب گزینههای جدید شویم.
محمد نبیونی نیز در ادامه گفت: نامهنگاریها با وزارت کشور انجامشده و معاون وزیر کشور در آخرین تبادلنظر با شورای شهر درخواست کرده است که وارد انتخاب گزینه جدید شود.
عضو شورای شهر کرج ادامه داد: مردم شهر کرج باید بدانند که نتیجه مذاکرات هیئترئیسه شورای شهر با وزارت کشور به کجا رسیده و مشخص شود که وزارت کشور با قبول مسئولیت سیروس شفقی در سمت شهردار کلانشهر کرج موافقت کرده است یا خیر و سپس وارد انتخاب گزینه جدید شویم.
ارسال نامه به وزارت کشور و انتظار برای پاسخ!
وی توضیح داد: برای ما باید مشخص شود که از فردا در جلسات غیررسمی شورای شهر قرار است روی انتخاب گزینه جدید وارد مذاکره شویم یا هنوز در مورد نامه وزارت کشور و اصرار بر انتخاب سیروس شفقی بهعنوان شهردار منتخب کرج اصرار کنیم.
اکبر سلیم نژاد نیز در خصوص تعیین تکلیف این موضوع گفت: در صحبت و مذاکره با وزارت کشور چند مسئله مطرح است ازجمله اینکه ما بر سر قانونی بودن انتخاب فرماندار کرج بهعنوان شهردار این شهر هنوز با وزارت کشور به نتیجه نرسیدهایم و به دنبال پاسخنامهای هستیم که به این وزارت خانه ارسالشده است.
عضو شورای شهر اضافه کرد: روز چهارشنبه در خصوص تصمیم نهایی که قبول یا رد نامه وزارت کشور و یا مذاکره برای انتخاب گزینه نهایی برای تصدی کرسی شهرداری کرج است، تصمیمگیری میکنیم.
فرج اله ایلیات نیز گفت: در این موردنیاز است با گزینه منتخب شورای شهر در خصوص انتخاب سیروس شفقی صحبت کنیم و ببینیم آیا تمایلی برای ادامه حضور در این سمت دارند یا خیر.
عضو شورای شهر کرج گفت: به دنبال انجام گفتگوهای لازم با توجه به مذاکرات اعضای شورای شهر با وزارت کشور هم درنهایت در روز چهارشنبه در صحن علنی در این خصوص تصمیمگیری کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، درنهایت با دنبال بحث و تبادلنظر در خصوص تعیین تکلیف انتخاب شهردار کرج مقرر شد در جلسه روز چهارشنبه در این خصوص تصمیم گیری شود.
نظر شما