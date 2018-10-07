مشارکت مردمی اولویت برنامه های هفته نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن کاظمی روز یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ مردمی در مسجد مقدس صاحب الزمان(عج) ایلام اظهار داشت: شعاری که امسال برای هفته ناجا در نظر گرفته شده پلیس مقتدر امین مردم است که برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار پر محتوایی است.

وی افزود: بحث اقتدار و امین بودن مردم در این شعار این است که اقتدار فقط داشتن سلاح و زور بازو نیست و در برهه کنونی فارغ از این موضوعات است.

جانشین انتظامی استان ایلام با بیان اینکه اقتدار، جز لاینفک نیاز نیروی انتظامی و نیروهای مسلح است، گفت: بخشی از اقتدار امروز کشور مرهون همراهی مشارکت و پشتیبانی مردم از پلیس است.

وی افزود: به پشتوانه مردم است که ما با مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کنیم و همکاران ما شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا امنیت پایدار در جامعه حفظ شود.

سرهنگ کاظمی یادآور شد: بر خلاف تصور بعضی ها که می گویند امنیت، را نیروی انتظامی تامین می کند، بایستی گفت، ایجاد امنیت توسط آمی مردم شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه امین بودن پلیس برگرفته از منویات مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: معظم له، همیشه توصیه می‌کنند که پلیس امانتداری را سرلوحه کار و مأموریت خود قرار دهد.

جانشین انتظامی استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم جامعه، پیشگیری از جرم است گفت: بسترهای جرم زا ممکن است بر اثر سهل انگاری شکل گیرد اما اگر بتوانیم ریشه یابی و برای بستر موجود برنامه ریزی کنیم از بیشتر آسیب های اجتماعی می توان جلوگیری کرد.

سرهنگ حسن کاظمی در پایان اظهار داشت: از مردم درخواست می کنیم که خادمان خود را در نیروی انتظامی همراهی کنند تا شاهد نظم و امنیت در جامعه باشیم.