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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

مجتهد:

خاشقجی شکنجه و سپس به قتل رسیده است

خاشقجی شکنجه و سپس به قتل رسیده است

فعال توئیتری سعودی اعلام کرد که خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان شکنجه و سپس به قتل رسیده و تصاویر وی برای ولیعهد عربستان ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد فعال توئیتری و افشا کننده مسائل عربستان در توئیتی نوشت: منابع ترکیه اعلام کرده اند که جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی شکنجه و سپس به قتل رسیده است و پس از قتل نیز جسد وی مثله شده است. تصاویر همه این رویدادها موجود است.

وی در ادامه توئیت خود گفت: ویدئویی از شکنجه و قتل خاشقجی برای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ارسال شده است. اگر این خبر تایید شود یعنی خبر اخراج وی از ترکیه و ورود وی به عربستان صحیح نیست.

مجتهد در پایان اعلام کرد که ترکیه باید جزئیات قتل خاشقجی را به طور کامل اعلام کند. وی افزود: به نظر می رسد ترکیه دلایل قطعی و تفصیلی درخصوص شکنجه جمال خاشقجی را می داند و این دلایل چه بسا به زودی اعلام شود. به نظر می رسد گروهی که این عملیات را انجام داده است حرفه ای نبوده است چرا که نتوانسته این موضوع را پنهان و جزئیات دردناک آن را از بین ببرد. عملیاتی که نیازمند موضع جدی و قاطع ترکیه است و آیا ترکیه تنها به اعتراض اکتفا خواهد کرد؟

شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جسد «جمال خاشقجی» روزنامه نگار مشهور سعودی در یکی از مناطق استانبول ترکیه پیدا شده است.

گزارش‌های اولیه پلیس ترکیه حاکی است که «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود داخل کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شده است.

یکی از این منابع آگاه گفت: «ارزیابی اولیه پلیس ترکیه این است که آقای خاشقجی داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. ما معتقدیم این قتل با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته و جسد او به بیرون از کنسولگری منتقل شده است».

کد مطلب 4422990

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