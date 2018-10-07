وضعیت آسفالت مناطق مختلف تبریز مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سونیا اندیش صبح امروز یک شنبه در صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: آسفالت تبریز یکی از مخروبه ترین آسفالت های کلانشهرهای کشور است.

وی ادامه داد: این اسفالت یک سال هم دوام ندارد، برخی مناطق هم که آسفالت های تکه ای کار شده است که فقط دست انداز ایجاد کرده است یعنی هیچ گونه ناظری بر این امر وجود ندارد.

این عضو شورای شهر تبریز ابراز داشت: این کار به این روش، هدر رفت منابع است. شهرداری توجه بیشتری نسبت به این امر نشان دهد.

عذرخواهی رئیس شورای شهر تبریز

رئیس شورای شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: در جلسه آخر بگو مگو میان اعضای شورا صورت گرفت که شایسته شورا نبود، اما اعضا با یکدیگر به توافق رسیدند که با آرامش هرچه تمام به فعالیت بپردازند.

شکور اکبرنژاد ادامه داد: اگر من هم تند سخن گفتم از اعضا عذرخواهی می کنم. در هیئت رئیسه تصمیم گرفته شد که در اداره جلسه تغییراتی انجام دهیم و مقرر شد که مدیران و کارکنان شهرداری در جلسات حضور نیابند.

وی با درخواست از شهردار تبریز برای گزارش وضعیت پروژه‌های عمرانی سال ۱۳۹۷ گفت: براساس ۱۱ بندی که در روز انتخاب شهردار به تصویب اعضا رسیده، از شهردار می ‌خواهیم در مبارزه با فساد و سالم ‌سازی سیستم نهایت تلاش خود را بکند.

وی همچنین گفت: در جلسه خصوصی که اعضا با هم داشتند در کمال لطف از یکدیگر عذرخواهی کردند.