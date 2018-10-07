به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای نشست، علی پوریان، کارگردان این نمایش گفت: تبریز پتانسیل خوبی در زمینه تئاتر دارد، اکثر فارغ التحصیلان تئاتر از دانشگاه نبی اکرم و برخی آموزشگاه ها هستند که هم اکنون در عرصه هنر فعالیت می کنند.

او در ادامه افزود: اگر وضعیت فعلی تئاتر تبریز را با ۱۰ سال پیش مقایسه کنیم به پیشرفت کمی و کیفی تئاتر تبریز پی خواهیم برد.

پوریان با اعلام اینکه اقتصاد تئاتر تبریز نمی چرخد و در حال حاضر وضعیت آن خوب نیست، گفت: یک سری گلوگاه هایی وجود دارد که فعالین تئاتر را به سمت فعالیت در محورهای دیگری سوق می دهد.

کارگردان تبریزی افزود: اخیرا یک سری فعالین وارد این عرصه شده اند که هدفشان تزریق نفس تازه به تئاتر تبریز است باید قدردان آنها بوده و از آنها حمایت کنیم.

به اعتقاد پوریان برای جذب مخاطب می بایست یک سری آزادی عمل هایی به هنرمندان داده شود و مسوولان حمایت های مالی از آن داشته باشند.

کارگردان نمایش "مهمان ناخوانده" ادامه داد: اگر تئاتر را به یک مثلت تشبیه کنیم، گروه تئاتر یک راس آن، مردم قطب دیگر و موضوعات نمایش قطب سوم این مثلث هستند.

پوریان درباره نمایش تازه خود عنوان کرد: این نمایش نوشته اریک امانوئل اشمیت نمایش‌نامه‌نویس و فیلسوف فرانسوی است، مفاهیم بکار رفته در این نمایش جهان شمول است و جذابیت خاصی دارد، داستان آن به دوران جنگ جهانی دوم برمی گردد، زمانی که ارتش نازی در خیابانهای اتریش رژه می رفت.

او در توضیح بیشتر افزود: مطمئناً در آینده هم از این نویسنده نمایش های دیگری را روی صحنه خواهم برد، نگاه فلسفی اشمیت و پرداخت وی به دغدغه های کلان جهان در برهه های خاص عامل اصلی انتخاب متن این نویسنده بود.

پوریان انتخاب بازیگر را مقوله مهمی برای کارگردان ها برشمرد و درباره چرایی و دلایل انتخاب این نمایشنامه نیز گفت: قبل از انتخاب متن، من هم مثل همه کارگردانان توانایی خودم و توانایی بازیگران را برای به روی صحنه بردن این نمایش ارزیابی کردم، بهترین های تئاتر تبریز را کنار هم آوردیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه متن مهمان ناخوانده تا چه حد به درد تماشاگر تبریزی خواهد خورد نیز گفت: تئاتری که تفکر تماشاگر را هدف قرار دهد مخاطبش خاص است و به درد عموم نمی خورد، به همین دلیل معتقدم که فلسفی ترین مباحث و مفاهیم هم، باید عنصر سرگرمی را داشته باشند تا بتوانند عموم مخاطبین را جذب کنند.

کارگردان تبریزی با بیان اینکه نمایش "مهمان ناخوانده" دو ماه طول کشید، افزود: در این مدت سختی های زیادی تحمل کردیم، نمایش دیالوگ محور است و دیالوگ های سنگینی دارد که بازیگران را به زحمت خواهد انداخت، اما من به پنانسیل این بازیگران ایمان دارم.

گفتنی است، علی پوریان، کارشناس ارشد تئاتر و فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس، با ۲۳ سال سابقه کار در زمینه های بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه نویسی، کارگردانی نمایشهایی چون: پدر (استریندبرگ)، باغ وحش شیشه ای (تنسی ویلیامز)، مهمانسرای دو دنیا(اریک امانوئل اشمیت)، آنتیگون(ژان آنوی)، شایعات(نیل سایمون) و... را در کارنامه خود دارد.

نمایش "مهمان ناخوانده" از ۱۶ مهر هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن تئاتر مستقل تبریز، موسسه بین المللی الف، شهر تبریز اجرا می شود.