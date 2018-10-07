تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی جهاد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان دامپزشکی خراسان جنوبی، اظهار کرد: عمر سرمایه ارزشمندی است که خواه یا نا خواه روزی از بین می رود.

وی با بیان اینکه بهترین مصرف عمر آن است که به صاحب اصلی خود یعنی خداوند متعال فروخته شود، افزود: خداوند مشتری بسیار خوبی برای عمر است لذا باید در دنیای فانی اموری را انجام دهیم که در راه رضای خداوند باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شغل دامپزشکی شغلی است که از زوایای گوناگون دارای ارزش و با اهمیت است، گفت: اگر در این شغل به نحو شایسته عمل شود اجر و پاداش فراوان نصیب فرد و اگر کوتاهی شود موجب عذاب خواهد شد.

وی با بیان اینکه تامین تغذیه سالم و حلال برای جامعه بسیار مهم و حیاتی است، عنوان کرد: امروز که دشمن به صورت وسیع جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود داده انجام امور اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش جهاد را دارد.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه دامپزشکی با بسیاری از موجودات زنده ای که خداوند برای انسان آفریده ارتباط دارد، بیان کرد: در تعلیمات دینی بسیار دیده شده که باید با حیوانات و جانداران به نیکی برخورد شود.

وی با بیان اینکه انسان با ایمان همواره اخلاق و برخوردش نسبت به حیوانات باید درست باشد، اظهار داشت: یکی از مظاهر شرکر پروردگار حفظ و صیانت از جانداران موجود در زمین است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: شغل دامپزشکی ضمن ارزش شغلی و تامین تغذیه سالم و حلال برای مردم از نظر جهادی و عاطفی نیز با ارزش است.

وی با اشاره به اینکه گمنامی کارمندان دامپزشکی نیز ارزش است چراکه شهرت آفت است، افزود: شهرت برای انسان حصار ایجاد و زندگی را در جامعه سخت می گرداند در صورتی که گمنام بودن فرصت ارتباط با خداوند متعال را افزایش می دهد.