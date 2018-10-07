به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گروههای فلسطینی عملیات قهرمانانه جوان ۲۱ ساله فلسطینی در شهرک ارئیل در نزدیکی رام الله که به هلاکت ۲ صهیونیست و زخمی شدن یک نفر دیگر انجامید را تبریک گفتند.
در همین راستا، حماس اعلام کرد عملیات برکان عملیاتی دیگر در مسیر مبارزات ملت فلسطین در کرانه باختری و پیامی از جوانان انقلابی در این منطقه به فلسطینیان محاصره شده در غزه است.
این جنبش مقاومت اسلامی همچنین تصریح کرد: این عملیات ثابت کرد که تلاشهای تشکیلات خودگردان برای عادیسازی روابط با دشمن صهیونیستی، تلاشی بینتیجه و شکست خورده است و جوانان فلسطینی بر مبارزات علیه این رژیم اصرار دارند.
کمیتههای مقاومت فلسطین نیز تأکید کردند که عملیات قهرمانانه برکان (عملیان ارئیل) را تبریک میگوییم. این عملیات بیانگر پایبندی ملت فلسطین به گزینه مقاومت و مقابله با طرحهای تجاوزکارانه و توسعهطلبانه دشمن در اراضی اشغالی بود
مومن عزیز عضو دفتر سیاسی جنبش مجاهدین ضمن تبریک عملیات قهرمانانه امروز، تاکید کرد که این عملیات نشانگر وجود روحیه فداکاری و جانفشانی نزد جوانان قهرمان کرانه باختری است که تا آزادسازی فلسطین ادامه خواهد داشت.
نظر شما