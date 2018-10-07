۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

رئیس مرکز بهداشت کرمانشاه خبر داد

فعالیت ۳۵۰ مرکز بهداشت در کرمانشاه

کرمانشاه_رئیس مرکز بهداشت و کرمانشاه از فعالیت ۳۵۰ مرکز بهداشت در استان خبر داد و گفت:خانه بهداشت متروکه نداریم.

دکترشکیبا در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چیزی به نام خانه های بهداشت متروکه درسراسر استان نداریم اظهار داشت: خانه های بهداشت یا مورد استفاده است یا برای استفاده از آنها برنامه هایی تدارک دیده شده است.

وی افزود: درسراسر استان خانه های بهداشت شناسنامه دار و دارای مجوزتاسیس دایر است و هیچ جا حتی یک خانه بهداشت تعطیل نداریم.

رئیس مرکز بهداشت و درمان استان کرمانشاه تصریح کرد:خانه های بهداشت که قبلا ساخته شده اند مجوز آنها بر اساس یک استاندارد احداث، صادرشده و شناسنامه دار هستند البته ممکن است خانه هایی در سطح استان جابجایی مکان داشته باشند که برای آنها نیز برنامه تدارک دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۳۵۰ خانه بهداشت فعال در سطح استان داریم که در این میان حتی یک خانه بهداشت متروکه هم نداریم.

