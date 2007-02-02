بهای نفت به 57 دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای نفت پس از کاهش 0.8 دلاری روز پنجشنبه، امروز جمعه مجددا با افزایش مواجه شد و در بورس نیویورک هر بشکه نفت خام سبک و شیرین برای تحویل در ماه مارس به 57.4 دلار رسید.
در بورس لندن نیز بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال 56.8 دلار رسید که نسبت به روز گذشته افزایش نشان میدهد.
آمار هفتگی ذخایر انرژی آمریکا نشان میدهد ذخایر گازطبیعی این کشور طی یک هفته اخیر به علت افزایش سرمای هوا و رشد مصرف، حدود 186 میلیارد فوت مکعب کاهش یافته که نسبت به پیشبینی کارشناسان، کمتر است.
از سوی دیگر، رشد 10 درصدی مصرف سوختهای گرمایی در آمریکا در یک هفته اخیر به علت سرمای هوا، نگرانی نسبت به کاهش ذخایر نفت و سوخت این کشور را افزایش داده است. با این وجود، هماکنون ذخایر نفت خام آمریکا 1.2 درصد بیش از سطح سال گذشته است و ذخایر بنزین و سوختهای گرمایی نیز حدود 2.5 درصد بیش از رقم سال قبل است.
در همین حال، نظرسنجی بلومبرگ نشان میدهد بهای نفت طی هفته پیشرو به علت تشدید سرما و افزایش مصرف سوخت در آمریکا افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، کاهش 500 هزار بشکهای تولید اوپک از روز پنجشنبه آغاز شد و با این میزان کاهش، رقم کلی کاهش رسمی تولید اوپک طی چهار ماه اخیر به 1.7 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که هماکنون اعضای اوپک 385 هزار بشکه در روز بیش از سهمیه خود نفت تولید میکنند که در این میان، ونزوئلا و نیجریه با تخلف از سهمیههای خود مجموعا 220 هزار بشکه بیش از سهمیه نفت تولید میکنند.
بهای نفت طی سه روز اخیر به علت افزایش سرمای هوا در آمریکا و افزایش رشد اقتصادی آمریکا حدود 5 دلار افزایش یافته است.
