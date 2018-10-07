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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

با حضور وزرای علوم ۲۰ کشور؛

وزیر علوم برای شرکت در اجلاس علم و فناوری به ژاپن رفت

وزیر علوم برای شرکت در اجلاس علم و فناوری به ژاپن رفت

منصور غلامی وزیر علوم در راس هیاتی در پانزدهمین اجلاس علم و فناوری در جامعه که در کشور ژاپن درحال برگزاری است، شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این اجلاس میزگرد وزیران علوم و فناوری با حضور وزرای علوم ۲۰ کشور به ریاست وزیر علوم و فناوری ژاپن برگزار شد.

منصور غلامی وزیر علوم در این میزگرد به ارائه گزارشی از روند علم و فناوری و دستاوردهای آن و توسعه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح کشور پرداخت.

وی همچنین بر ضرورت بین المللی سازی آموزش، انجام مبادلات دانشگاهی و علمی بدون محدودیت برای توسعه علم و فناوری و تحقق جهش علمی و چرخش مغزها، انتقال بین المللی علوم میان دانشمندان و فناوران و برداشتن مرزها ومحدودیت های موجود برای تحقق توسعه پایدار تاکید کرد.

وزیر علوم گفت: علم و دانش پدیده ای بین المللی است که متعلق به تمام مردم در سراسر جهان است و تحمیل تحریم و محدودیت های علمی و اقتصادی در تباین با حقوق بشر و توسعه پایدار قرار داشته و برای ما قابل قبول نیست.

در ادامه برنامه های این اجلاس و پس از اتمام «میزگرد وزرای علوم و فناوری جهان» که به دنبال دستیابی به توسعه پایدار در جهان با استفاده از علم و فناوری است، دکتر غلامی در نشست «تغییرات آب و هوا»  سخنرانی می کند.

کد مطلب 4423049

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