تیم فوتبال کاسپین به مصاف سردار بوکان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های فوتبال دسته دو باشگاه های کشور و در بازی هفته پنجم تیم فوتبال کاسپین قزوین در بازی خارج از خانه برابر سردار بوکان قرار می گیرد.

این بازی فردا ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهر بوکان برگزار می شود.

کاسپین هم اکنون با ۴ امتیاز در مکان هفتم گروه شمال قرار دارد.

اردوی تیم ملی کشتی نونهالان در قزوین

تیم ملی کشتی نونهالان، اردوی تمرینی پنج روزه خود را در خانه کشتی قزوین برپا می کند.

این اردو از امروز با حضور ۴۵ کشتی گیر و کادر فنی تا ۲۰ مهر ماه در خانه کشتی قزوین برگزار می شود.

تیم فوتبال سفیر آبیک امروز به میدان می رود

در ادامه رقابت های هفته سوم لیگ سه فوتبال کشور، تیم سفیر نوین آبیک در بازی خانگی برابر گرمی اردبیل صف آرایی می کند.

این بازی از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای قشلاق آبیک برگزار می شود.

نماینده استان در بازی های گذشته خود دو شکست را در کارنامه دارد.

درخشش دوندگان استان در رقابت های پیشکسوتان قهرمانی کشور

در پایان این رقابت ها، روح الله سهرابی، سید حسن جواهری، داود نعمتی، علی اکبر کریمی، اسد کریمی، غلامرضاشهردوست و عبداله مهدی در رده های مختلف سنی موفق به کسب نشان شدند.

این رقابت ها در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

رقابت های کاراته، انتخابی المپیاد استعدادهای برتر ورزشی دختران قزوین برگزار شد

در پایان این مسابقات، در رده سنی نونهالان، روژین غلامی، پریناز حیاتی، فاطمه شعبانی، زینب بازدار و یکتا ده بالایی قهرمان شدند.

در رده سنی نوجوانان هم محدثه غلامحسینی، فاطمه فلاح، سپیده نعلبندی و فاطمه همتی عناوین برتر را کسب کردند.

رقابت های کاراته، انتخابی المپیاد استعدادهای برتر ورزشی دختران در رده های سنی نونهالان و نوجوانان به میزبانی هیئت کاراته شهر بیدستان برگزار شد.