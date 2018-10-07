مهدی احمدی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افتتاح تماشاخانه ماه در اصفهان اظهار داشت: اصفهان در طول سالیان نه چندان دور مهد تئاتر بوده است و به ویژه در ارتباط با نمایش‌های طنز جایگاه ویژه‌ای در کشور داشتیم اما به تدریج جایگاه تئاتر در اصفهان نسبت به گذشته ضعیف شد.

وی افزود: با بررسی‌ و تحقیق در ارتباط با مشکلات تئاتر اصفهان یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها کمبود پلاتو (مکان تمرین نمایش) و سالن نمایش تشخیص داده شد و بر این اساس به هنرمندان تئاتر قول دادیم تا مکانی مناسب برای اجرا و تمرین برای آنها فراهم کنیم.

تماشاخانه ماه نخستین سالن تئاتر کاملا استاندارد در استان اصفهان است

رئیس حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه هفته گذشته این مکان با نام تماشاخانه تئاتر اصفهان افتتاح شد، ابراز داشت: تماشاخانه ماه نخستین سالن تئاتر کاملا استاندارد در استان اصفهان است که مشکلات سخت‌افزاری تئاتر را تا حدودی رفع می‌کند.

وی ادامه داد: ساخت سالن پلاتوی استاندارد برنامه دیگری است که در دستور کار داریم و امیدواریم با تامین هزینه و تجهیزات تا یک ماه آینده برای تمرینات هنرمندان تئاتر آماده شود.

کمبود محتوای غنی نمایشنامه‌ای از دیگر ضعف‌های هنر نمایش در اصفهان

احمدی‌فر با بیان اینکه کمبود محتوای غنی نمایشنامه‌ای از دیگر ضعف‌های هنر نمایش در اصفهان تلقی می‌شود، بیان داشت: حوزه هنری در طول دو سال گذشته یک بار دیگر رویکرد حمایتی از تئاتر را با قوت‌ بیشتر دنبال کرده است و از اجرای هنرمندان تئاتر به ویژه جوانان با تخصیص سالن عمارت سعدی و سالن سوره حمایت جدی داشتیم.