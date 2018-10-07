به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کاشان، حسین منشی متولد ۱۳۲۶(۷۱ ساله) از استهبان فارس و ساکن شیراز دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت و کنترل بیابان دانشگاه کاشان پذیرفته شده است.

وی در سال ۱۳۵۰ دوره کارشناسی خود را در رشته دامپروری مهندسی کشاورزی از دانشگاه شهید چمران اهواز اخذ کرده و پس از آن به عنوان کارشناس خدمات فنی سازمان تعاون روستایی استان فارس مشغول بکار بوده است.

این دانشجو پس از فارغ التحصیلی دوره کارشناسی برای نخستین بار در آزمون دوره کارشناسی ارشد شرکت کرده و در رشته مورد علاقه خود پذیرفته شده است.