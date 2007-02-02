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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۴

مسئولان باشگاه استقلال با آرمان های امام خمینی (ره) تجدید میثاق کردند

در آستانه دهه فجر، مسئولان باشگاه استقلال با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال به همراه معاونین باشگاه، علی نظری جویباری سرپرست تیم فوتبال استقلال و امیرمهدی علوی مدیر کمیته روابط عمومی باشگاه با حضور در حرم مطهر امام خمینی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کرده و به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند.

مسئولان باشگاه استقلال پیش از حضور در حرم مطهر امام خمینی در مراسم سالگرد درگذشت مرحوم محراب شاهرخی سرمربی وکاپیتان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس شرکت کردند.

تیم فوتبال استقلال در هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در ورزشگاه آزادی میزبان مس کرمان است.

کد مطلب 442308

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