نخستین همایش شمیران «نگین تهران» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالحی فیروزآبادی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام خبر برگزاری نخستین همایش شمیران «نگین تهران» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز تهران روز شناخت قطعه مهم و تاثیر گذار هویت و تاریخ ارزشمند ایران اسلامی است و شمیران نیز به عنوان بخشی از بدنه این کلانشهر و نقطه تلاقی میراث طبیعی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و گردشگری چون نگینی بر انگشتر این پایتخت پر غرور و با عزت می درخشد.

وی گفت: به منظورشناخت و بزرگداشت نگین تهران با همکاری انجمن دوستداران تهران وفرمانداری شمیرانات و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای اسلامی شهر تهران،ری و تجریش،مسئولان استانی و به خصوص شهرستان شمیرانات ،کارشناسان و مدیران شهرداری تهران ،نخستین همایش شمیران«نگین تهران» در شمال تهران برگزار می شود.

صالحی فیروز آبادی افزود: شمال تهران به واسطه خصوصیات منحصر به فرد طبیعی،فرهنگی،تاریخی، گردشگری، مورد توجه عموم شهروندان بوده و این امر وظیفه معرفی، حفظ و صیانت از چنین میراثی را به برنامه ریزان و مسئولان اجرایی گوشزد می کند.

رئیس روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران ضمن دعوت از علاقمندان و نخبگان برای شرکت در همایش شمیران «نگین تهران» بیان داشت: همایش شمیران در روز سه شنبه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰ در مرکز همایشهای بین المللی رایزن با اجرای پنل و ایراد سخنرانی در باب پیشینه شمیران و معرفی این بخش از هویت تاریخی تهران بزرگ برگزار می شود که امید است با این اقدام، گامی هر چند کوچک در مسیر حرکت به سوی رشد و تعالی در منطقه شمیران برداشته شود.