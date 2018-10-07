  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

همزمان با بزرگداشت روز تهران؛

نخستین همایش شمیران «نگین تهران» برگزار می شود

نخستین همایش شمیران «نگین تهران» برگزار می شود

شمیرانات- رئیس روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران گفت: نخستین همایش شمیران «نگین تهران» به منظور حفظ و پاسداشت میراث طبیعی، بافت تاریخی و فرهنگی شمیران در شمال تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالحی فیروزآبادی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام خبر برگزاری نخستین همایش شمیران «نگین تهران» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز تهران روز شناخت قطعه مهم و تاثیر گذار هویت و تاریخ ارزشمند ایران اسلامی است و شمیران نیز به عنوان بخشی از بدنه این کلانشهر و نقطه تلاقی میراث طبیعی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و گردشگری چون نگینی بر انگشتر این پایتخت پر غرور و با عزت می درخشد.

وی گفت: به منظورشناخت و بزرگداشت نگین تهران با همکاری انجمن دوستداران تهران وفرمانداری شمیرانات و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای اسلامی شهر تهران،ری و تجریش،مسئولان استانی و به خصوص شهرستان شمیرانات ،کارشناسان و مدیران شهرداری تهران ،نخستین همایش شمیران«نگین تهران» در شمال تهران برگزار می شود.

صالحی فیروز آبادی افزود: شمال تهران به واسطه خصوصیات منحصر به فرد طبیعی،فرهنگی،تاریخی، گردشگری، مورد توجه عموم شهروندان بوده و این امر وظیفه معرفی، حفظ و صیانت از چنین میراثی را به برنامه ریزان و مسئولان اجرایی گوشزد می کند.

رئیس روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران ضمن دعوت از علاقمندان و نخبگان برای شرکت در همایش شمیران «نگین تهران» بیان داشت: همایش شمیران در روز سه شنبه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۴ الی ۱۸:۳۰ در مرکز همایشهای بین المللی رایزن با اجرای پنل و ایراد سخنرانی در باب پیشینه شمیران و معرفی این بخش از هویت تاریخی تهران بزرگ برگزار می شود که امید است با این اقدام، گامی هر چند کوچک در مسیر حرکت به سوی رشد و تعالی در منطقه شمیران برداشته شود.

کد مطلب 4423087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها