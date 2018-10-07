به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حیدری امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از وضعیت زیرساختهای نامطلوب جاده ای در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: در استان کرمانشاه تنها ۱۴ درصد راههای اصلی و بزرگراهی هستند و مابقی راههای فرعی و روستایی است که از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

وی از افزایش چهار درصدی تصادفات در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مشابه سال قبل خبر داد و افزود: برخی عوامل از قبیل عامل انسانی، ایمنی خودروها، عدم توجه رانندگان و مناسب نبودن زیرساختها شدت تصادفات را دوچندان می کند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه یادآور شد: همچنین طی ۶ ماه نخست امسال شاهد افزایش ۲ درصدی متوفیان ناشی از تصادفات بودیم.

سرهنگ حیدری اشاره ای به پروژه آزادراه بیستون به حمیل داشت و خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه جزو معدود استانهایی است که تا کنون از نعت داشتن آزادراه بی نصیب بوده است در این راستا با برنامه ریزی های انجام شده به زودی پروژه آزادراه بیستون به حمیل آغاز خواهد شد که این کار در پیشگیری از تصادفات بسیار موثر خواهد بود.

این مقام انتظامی استفاده از سامانه های هوشمند را در کاهش تصادفات مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: تعداد ۲۰ دستگاه خودروی گشت نامحسوس به پاسگاه‌ها اختصاص یافته است و همچنین ۳۲ دستگاه دوربین ثابت و ۷۰ دستگاه دوربین سیار در بحث مدیریت سرعت فعالیت می‌کنند.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه، ۴۶ درصد از تصادفات را به دلیل واژگونی و سرعت غیرمجاز دانست و گفت: در حوزه اعمال قانون در ۶ ماهه امسال هفت درصد افزایش برخورد با رانندگان متخلف را داشتیم.

وی تصریح کرد: طی این ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۳۱۲ هزار و ۹۹۶ برگ اخطار برای رانندگان متخلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش داشته است و همچنین ۵ هزار و ۶۴۵ دستگاه خودرو که دارای حرکات مخاطره آمیز بودند توقیف شدند.

سرهنگ حیدری همچنین از توقیف یک هزار و ۶۵ دستگاه موتورسیکلت در محورهای برون شهری خبر داد و گفت: در این راستا توقیف موتورسوران نسبت به مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه بیان داشت: در بحث فوتی‌های ناشی از تصادفات طی ۶ ماهه نخست امسال ۱۸۶ نفر کشته شدند که نسبت به مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشتیم.

وی همچنین مجروحین سال گذشته را ۲ هزار و ۶۸۵ نفر اعلام کرد و گفت: طی ۶ ماهه امسال این آمار به ۲ هزار و ۸۸۴ نفر یعنی ۱۹۹ نفر معادل هفت درصد افزایش داشته است.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۵۰۰ فقره و امسال ۱۶۲۴ فقره تصادفات جرحی داشتیم یعنی حدود هشت درصد در تعداد وقوع تصادفات نیز افزایش داشتیم.

این مقام انتظامی محور کرمانشاه به کامیاران را طی ۶ ماهه امسال با ۲۳ کشته و ۱۳۹ مجروح یکی از بحرانی ترین محورها دانست و بیان داشت: همچنین محورهای اسلام آباد به حمیل با ۱۲ کشته و ۶۷ مجروح، اسلام آباد به کرمانشاه با ۱۶ کشته و ۲۲۸ مجروح، سرفیروزآباد با ۱۱ کشته و ۷۵ نفر مجروح و قصرشیرین به سرپل با ۱۲ کشته و ۲۳ مجروح از محورهای پرحاثه طی این ۶ ماه هستند.

حیدری ادامه داد: بر اساس آمار ۵۰ درصد تصادفات مربوط به وسیله نقلیه با وسیله نقلیه است که بیشتر در جاده های ۲ طرفه رخ می‌دهد، ۴۶ درصد خروج از جاده و واژگونی و چهار درصد برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده اعلام شده است.

به گفته رییس پلیس راه استان کرمانشاه، بیشترین تصادفات به لحاظ بازه زمانی ساعت ۱۲ ظهر الی ۱۸ و بیشترین روزها، روزهای پنج شنبه اعلام شده است.

سرهنگ حیدری با بیان اینکه رتبه ۱۵ کشوری را به لحاظ تعداد تصادفات جرحی و فوتی داریم، عنوان کرد: حدود ۷۰ درصد تصادفات در کشور و همچنین استان در جاده های برون شهری رخ می دهد.

وی اظهار داشت: حدود ۳۸ درصد تصادفات به علت عدم توانایی در کنترل و خواب آلودگی و همچنین ۴۰ درصد به علت انحراف به چپ در معابر دوطرفه است.



رییس پلیس راه استان با بیان اینکه بی‌سوادان در تصادفات ۱۸ درصد و افراد ابتدایی ۲۵ درصد سهم دارند، افزود: حدود ۴۸ درصد از مرگ و میرها به دلیل ضربه به سر، ۱۹ درصد به علت خونریزی داخلی، ۲۰ درصد به خاطر شکستگی استخوان و ۲.۵ درصد مربوط به سوختگی است.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: حدود ۶۶ درصد از فوتی ها در محل تصادف، ۲۴ درصد در بیمارستانها و مابقی در هنگام انتقال رخ می‌دهد که در این زمینه تقویت پایگاه‌های امداد و نجات و بیمارستان‌های جاده‌ای در کاهش تلفات بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات شایسته‌ای در خصوص آموزش و اجرای مقررات صورت گرفته که در بحث ترافیک با کمک راهداری ۶۶ نقطه حادثه‌خیز و پر تصادف را مشخص کردیم و با نصب تابلوها و علائم، رانندگان را از آن نقاط آگاه کردیم و همچنین ۴۰۰ نفر راهور محلی را در این راستا آموزش داده‌ایم.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه همچنین از تامین ایمنی مسیر تردد زائران به سمت عراق و عتبات عالیات خبر داد و گفت: این برنامه اولویت نخست پلیس راه استان خواهد بود که از ۲۵ مهرماه آغاز و تا یک هفته پس از اربعین ادامه خواهد داشت.