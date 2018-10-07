قوه قضائیه وظیفه ایجاد عدالت اسلامی در جامعه را به عهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان کردستان اجرای عدالت را وظیفه مهم قوه قضائیه عنوان کرد و اظهارداشت: اجرای عدالت به معنای این است که حق را به حق دار بدهیم و از مظلوم حمایت کنیم و این یکی از مقاصد عالی خلیفه الهی محسوب می شود.

وی منصب قضاوت را بدلیل اینکه مرجع مراجعات مردم برای اجرای عدالت است مهم برشمرد و افزود: قضات باید خداوند را شاکر باشند چرا که مجری عدالت هستند و این توفیق نصیب هر شخصی نمی شود تا بتوانند گره های کور کارهای مردم را باز کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: دستگاه قضا پناهگاه مردم مظلوم است و هرکسی ظلم و ستمی به او روا داده شود به دستگاه قضا پناه می برد و از این رو باید قضات و کارکنان دستگاه های قضایی به نحو احسن وظایف خود را انجام دهند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: دستگاه قضایی وظیفه دارد با متجاوزان و فاسدان که امنیت مردم و امنیت جامعه را بر هم می زنند برخورد کند و در مقابل آنان بایستد تا مردم بتوانند در جامعه احساس آرامش کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا در ایجاد امنیت اقتصادی نیز نقش مهمی ایفا می کند، بیان کرد: هر جا که روحیه انقلابی و روحیه عدالت خواهی به منسه ظهور برسد بدون شک مردم احساس آرامش و امنیت می کنند.

گفتنی است در پایان این مراسم که با حضور معاون اول قوه قضائیه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای و دیگر مسئولان استانی برگزار شد از زحمات ۱۴ ساله علی اکبر گروسی قدردانی و محمدرضا مترقب به عنوان رئیس کل دادگستری استان کردستان معرفی شد.