فضای آزادانه و دوستانه صحن شورا درست منعکس شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میر لوحی در نود و دومین جلسه شورا با اشاره به گرامیداشت روز تهران و هفته نیروی انتظامی گفت: من هم روز تهران را گرامی می دارم و اعتقاد دارم تهران شهری است که دیده می شود و دیده نمی شود و متاسفانه در برنامه های روز تهران تلاشی برای دیده شدن زیبایی ها و ظرفیت های شهر تهران نشد.

وی ادامه داد: باید کار درخوری در بحث روز تهران اجرا شود و تنها در حد تشریفات عادی نباشد، باید مراسم این روز در حد مناسبات ملی و بین المللی و دولت و مردم باشد و اقدام مناسبی در این زمینه انجام شود.

میرلوحی افزود: هفته نیروی انتظامی را نیز به همه عزیزان فعال در این عرصه و به ویژه سردار پاسدار رحیمی که افتخار همکاری با ایشان را داشتم تبریک می گویم و آروزی توفیق برای ایشان داریم.

عضو شورا در ادامه اظهار داشت: نکته ای که می خواهم بگویم بر می گردد به موضوع تصویب طرح تعارض منافع در جلسه پیشین، این طرح یکی از زیبایی های شورای پنجم بود طرحی که فاصله گرفتن از رانت را به همراه داشت و ایجاد شفافیت محقق کرد. امروزه تقریبا هر پانزده روز یا یک ماه یکبار محصولات شفافیت را در سایت شفافیت می بینیم و لذا این مهم یک پیام دارد و آن یکپارچگی شورا یپنجم است.

میر لوحی گفت: طرح تعارض منافع طرحی بود که همه امضا کردند اما متاسفانه در به تصویر کشیدن آن انعکاسی درست به عمل نیامد. آقای مسجد جامعی رای داد اما به دلیل نقص در دستگاه رای وی ثبت نشد که به صورت دستی رای دادن اما این امر با نادرستی منعکس شد، آقای حبیب زاده از افرادی هستند که زحمات زیادی در خصوص طرح کشیدند اما نظرات قابل احترامی هم داشتند اما در این موضوع هم به نادرستی نظرات ایشان منعکس شد لذا خواسته من از دوستان رسانه این است که در انعکاس زیبایی های این کار که می دانند نیاز امروز جامعه و کشور است و فضای کاملا آزادانه، جذاب و دوستانه صحن کمال دقت را داشته باشند و این فضا را درست منعکس کنند تا جفایی به کسی صورت نگیرد.