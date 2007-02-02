نگرانی جهانی از شیوع مجدد آنفلوآنزای مرغی!

اواخر هفته گذشته یک دختر 8 ساله اندونزیایی بر اثر ابتلا به آنفلوآنزای مرغی جان باخت تا شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری در این کشور همچنان در حال افزایش باشد و این وضعیت ، نگرانی جهانی را بیش از پیش برانگیخته است.

بر اساس اخبار منتشره در رسانه ها ؛ شیوع مجدد بیماری آنفلوآنزای مرغی در اندونزی قادر است معادل یک تریلیون روپیه به بخش پرورش طیور این کشور خسارت وارد کند. این آسیب اقتصادی منجر به کاهش درآمد حدود 2 میلیون نفر خواهد شد که مستقیما در بخش پرورش طیور این کشور مشغول هستند.

معاون بخش طیور و ماهیگیری وزارت هماهنگ‌ کننده در امور اقتصادی اندونزی ، در این باره می گوید: تولید و مصرف مرغ و اردک در کشور به طور متوسط 50 تا 60 درصد کاهش یافته است.

بایو کریسنامورتی می افزاید: در حال حاضر تولید ماکیان در اندونزی به یک تا 2/1 میلیارد پرنده در سال که معادل 300 تا 400 میلیون قطعه پرنده در هر سیکل تولید سه ماهه است ، کاهش یافته است.

وی ، میزان خسارت وارده به این بخش را معادل یک تریلیون روپیه تخمین زد...

در طول ماههای اخیر ابتلای گروهی افراد به آنفلوآنزای مرغی در اندونزی ، نگرانی زیادی در خصوص احتمال ایجاد جهش در ویروس ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این ویروس مرگبار در صورت ایجاد جهش می ‌تواند میان انسانها به راحتی منتقل شود. چنین امری منجر به ایجاد یک فاجعه بین ‌المللی و مرگ میلیونها تن در سراسر جهان خواهد شد.

ویروس آنفلوآنزای مرغی...

ویروس آنفلوآنزا ، ویروس ناپایدارى است و ترکیب ژنتیکى آن امکان تغییرات ژنتیکى جزیى مکرر را به آن مى ‌دهد . در نتیجه هر زمستان به رغم ابتلاى قبلى به ویرو‌س‌ هاى شایع در منطقه یا واکسیناسیون در سال قبل ، همه ‌گیری‌ های محلى آنفلوآنزا رخ می ‌دهد و براى همین است که واکسن هاى آنفلوآنزا باید هر سال برحسب انواع جدید به وجود آمده ویروس دوباره ساخته شوند.

این همه ‌گیری ‌های فصلى 5 تا 15 درصد افراد جامعه را در سال گرفتار مى‌ کنند و معمولا باعث مرگ و میر نمى شود ، مگر در افراد سالمند یا مبتلایان به بیماریهاى مزمن مثل بیماریهاى قلبى یا تنفسى اما به علت مخارج بهداشتى و غیبت افراد از محل کار و تحصیل باعث اتلاف اقتصادى عظیمى مى‌شود.

ویروس آنفلوآنزاى گروه A ممکن است تغییرات ژنتیکى عمد‌ه ‌اى پیدا کند که عمدتا آنتى ژن H ویروس را تحت تاثیر قرار می ‌دهد. در نتیجه این تغییر ممکن است ویروس جدیدى به وجود آید که بیمارى‌ زایى شدیدى دارد و باعث همه گیرى جهانى شود. بررسى هاى بوم شناختى و فیلوژنتیک نشان مى ‌دهد که منبع اصلى طبیعى ویروس هاى آنفلوآنزا گروه A پرندگان آبى هستند. آنها مى‌توانند ویروس را به سایر میزبان هاى حیوانى مانند اسب ها، خوک، مرغ و نیز پستانداران دریایى منتقل کنند. ویروس هاى منتقل شده ممکن است در گونه جانورى جدید مستقر و باعث بیمارى آنها شوند. ویروس H5N1 عامل آنفلوآنزای مرغی به همین صورت در بدن مرغ و سایر طیور استقرار یافته است، البته این ویروس مى تواند در بدن خوک هم تکثیر یابد.

این ویروس در میان مرغ و سایر ماکیان اهلى به سرعت شیوع پیدا می ‌کند. ویروس در ترشحات بزاقى و بینى و مدفوع ماکیان موجود است و انتقال بین آنها از راه مدفوعى - دهانى انجام مى ‌گیرد. پرندگان آبى مثل اردک‌های وحشی هم که ویروس را در روده خود دارند و آن را در محیط دفع مى کنند ، باعث انتقال بیمارى از یک مرغدارى محلى به مرغدارى دیگر به خصوص در جنوب شرق آسیا مى ‌شوند.

آنفلوآنزاى مرغى ممکن است به صورت یک بیمارى خفیف که تنها با ژولیدگى پرها و کاهش تولید تخم مرغ همراه است ظاهر شود اما شکل دیگر بیمارى آنفلوآنزاى مرغى شدیدا آسیب زا ، یا "آنفلوانزای فوق ‌حاد طیور" است که اولین بار در سال ۱۸۷۸ میلادى توصیف شد. این شکل آنفلوآنزاى مرغى به سرعت در میان مرغ ها گسترش مى یابد و به فوریت هم باعث مرگ تقریبا صد درصد مرغ هاى مبتلا مى شود. مرغ هاى مبتلا ممکن است در همان روز بروز علائم بمیرند.

ابتلاى انسان به این ویروس اولین بار در سال ۱۹۹۷ در هنگ کنگ شناسایى شد. ویروس در هنگ کنگ ۱۸ نفر را مبتلا کرد و ۶ نفر را کشت. این اولین بارى بود که انتقال مستقیم ویروس آنفلوآنزاى مرغى به انسان گزارش مى شد. مقامات محلى با کشتن 1.5 میلیون مرغ محلى ویروس را در این کشور ریشه ‌کن کردند.

همه گیرى آنفلوآنزاى مرغى فوق‌ حاد از سال 2003 دوباره در مرغدارى ‌ها در کشورهاى مختلف جنوب شرق آسیا آغاز و به دنبال آن موارد ابتلا و تلفات انسانى هم گزارش شد. این ویروس از همان نوع H5N1 بود که در هنگ کنگ شناسایى شده بود، هر چند تفاوت هاى ژنتیکى جزیى با آن دارد. در سالهای بعد با گسترش ویروسH5N1 به وسیله پرندگان وحشی مهاجر بیماری را به غرب آسیا، شمال آفریقا و اروپا گسترش داده و تا به حال باعث مرگ بیش از 150 نفر شده است.

سرماخوردگی همان آنفلوآنزا نیست...

بسیاری از مردم گمان می کنند که سرماخوردگی همان آنفلوآنزا است ، در صورتی که این بیماری ها با وجود تشابه در روزهای اول ابتلا ، به لحاظ درمان و عوارض ناشی از عدم توجه به آن بسیار متفاوت هستند.

دکتر ایرج خسرونیا ، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: با توجه به علائم بالینی بیماری سرماخوردگی و آنفلوآنزا که در روزهای نخست بیماری شبیه یکدیگر هستند و با آبریزش بینی ، تب کم ، درد عضلانی شروع می شود و عامل این دو بیماری ویروس است که البته ویروس آنفلوآنزایی خاصیت بیماری زدایی بیشتر و عوارض بیشتری دارد.

وی اظهار داشت: معمولا سرماخوردگی بعد از یک تا 2 روز به دنبال استراحت و خوردن نوشیدنی های گرم نظیر چای بیماری بهبود می یابد اما در مورد بیماری آنفلوآنزا ممکن است ریه ، سیستم عصبی و... را درگیر کرده و باعث ایجاد عارضه های ریوی نظیر عفونت و ورم مغز شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با بیان اینکه فردی که به علت بیماری آنفلوآنزا دچار عارضه شدید شود ناچار به بستری شدن در بیمارستان خواهد شد ، گفت: ویروس آنفلوآنزا این قدرت را دارد که تغییر فرم ، شکل و ژنتیک دهد و تغییراتی که در آن ایجاد شود که ممکن است نسبت به درمان مقاوم و خطرناک شود.

وی ادامه داد: معمولا روزهای اول تفاوتی بین بیماری سرماخوردگی و آنفلوآنزا وجود ندارد اما چند روز پس از بیماری به علت بدحالی بیمار و درگیر شدن ریه بیماری آنفلوآنزا را نسبت به بیماری سرماخوردگی قابل تشخیص خواهد بود.

خسرونیا با اشاره به اینکه بیماری آنفلوآنزا درمان خاصی ندارد و فقط با استراحت بهبود می یابد اما در نوع شدید آن ممکن است بیمار در بیمارستان بستری شود ، گفت: هنگام ابتلا به بیماری آنفلوآنزا ممکن است میکروب های فرصت طلب نیز وارد بدن شده و موجب عفونت ریه و پرده های قلب و سیستم کلیوی شوند.

تشخیص آنفلوآنزا در کودکان دشوار است...

نتایج یک تحقیق نشان می دهد پزشکان اغلب نمی توانند آنفلوآنزا را در کودکان کم سن تشخیص دهند و بنابراین واکسیناسیون کودکان در برابر این بیماری ضروری است.

پژوهشگران آمریکایی متوجه شدند که در زمستان 2003 - 2002 در 5 ایالت 6/5 درصد کودکان زیر 5 سال مبتلا به آنفلوآنزا شده بودند و در سال بعد این رقم به 2/12 درصد رسید اما پزشکان تنها در کمتر از 28 درصد موارد تشخیص صحیح آنفلوآنزا را داده بودند.

این پژوهشگران در مقاله ای که در نشریه پزشکی نیوانگلند به چاپ رسانده اند می نویسند که تنها معدودی از عفونت های آنفلوآنزا به طور بالینی تشخیص داده می شود و اغلب موارد آنفلوآنزا را می توان با واکسیناسیون پیشگیری کرد. پیشگیری از ویروس آنفلوآنزا هزینه سنگین درمان این عفونت ها را کاهش می دهد.

نگرانی جهانی از همه گیری آنفلوآنزای مرغی...

مارگرت چان ، رئیس سازمان جهانی بهداشت (WHO) با اشاره به رکورد تلفات ناشی از آنفلوآنزای مرغی ، هشدار داد: جهان نباید احتیاط خود را در برابر همه ‌گیری جهانی احتمالی این بیماری از دست بدهد.

بر اساس داده های سازمان جهانی بهداشت از سال 2003 تا کنون 269 مورد ثابت‌شده ابتلای انسانی به آنفلوآنزای مرغی رخ داده که در 163 مورد به مرگ بیماران انجامیده است.

مدیر کل WHO گفت: تعداد مرگ و میرها در سال 2006 بیشتر از تلفات در سال‌های قبل بوده است.

در سال گذشته مرگ 80 نفر به علت آنفلوآنزای مرغی ثبت شده که 2 برابر تعداد مرگ‌ و میرهای رخ داده در سال 2005 است. میزان کشندگی این بیماری در سال 2006 به 70 درصد رسید که 10 بیشتر از میانگین ثبت‌ شده در موارد مرگ و میر اولیه ناشی از آن در چین و ویتنام در سال 2003 است.

یکی از مقامات دفتر فائو از جهانیان درخواست کرد موضع دفاعی خود را در برابر آنفلوآنزای پرندگان رها نکنند. این نگرانی نه تنها در مورد کشورها وجود دارد بلکه تمامی جامعه جهانی را شامل می‌ شود. اکنون زمانی است که باید به طور مشخص در این مورد مراقب باشیم.

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) ابراز نگرانی کرد که افزایش مصرف گوشت ماکیان در تعطیلات سال جدید قمری در بسیاری از کشورهای آسیایی ، ممکن است به شیوع بیشتر ویروس آنفلوآنزای پرندگان منجر شود.

این ویروس از اواخر سال 2003 تا کنون ، موجب مرگ بیش از 160 نفر در جهان شده است. سازمان فائو با اعلام اینکه ریشه ‌کنی کامل ویروس "اچ 5 ان یک" از ماکیان "چندین سال" طول می ‌کشد ، تاکید کرد: بهترین راه تضمین ایمنی مردم و پرندگان شفافیت کامل در شیوه‌ های نظارت و گزارش کردن است.

گئورگ پترسن ، نماینده سازمان بهداشت جهانی در این باره می گوید: احتمال دارد ویروس "اچ 5 ان یک بتواند در شرایط ویژه ‌ای که شامل تماس نزدیک و مداوم با فرد بیمار باشد ، بین افراد منتقل شود...

در طول هفته‌ های اخیر به دلیل سرد شدن هوا در نیمکره شمالی که خود منجر به تسهیل فعالیت ویروس شده است ، در کشورهایی چون چین ، کره جنوبی ، تایلند و ژاپن شیوع دوباره ویروس گزارش شده است.

آنفلوآنزای مرغی عمدتا یک عارضه خاص طیور محسوب می ‌شود اما در سال 1997 برای نخستین بار ابتلای انسان به این بیماری از هنگ کنگ گزارش شد. تقریبا در همه موارد گزارش شده ، ابتلای انسان به ویروس آنفلوآنزای مرغی از طریق تماس با طیور صورت گرفته اما در چند مورد در هنگ کنگ و ویتنام احتمال سرایت بیماری از انسان به انسان گزارش شد اما قابل تایید نبود.

انتقال بیماری از انسان به انسان می ‌تواند نشانه‌ ای از ایجاد جهش در ویروس باشد که در این صورت احتمال بروز همه‌ گیری جهانی قوت می ‌گیرد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته ، همه‌ گیری جهانی آنفلوآنزای مرغی می ‌تواند به اقتصاد کشورهای آسیایی بین 6 تا 9 درصد آسیب بزند. این آسیب ناشی از اقدامات قرنطینه ‌ای شدید در تجارت جهانی ، کاهش تولید ناشی از این بیماری و مرگ و میر خواهد بود.

در صورت وقوع چنین همه‌ گیری ، اقتصاد کشورهای در حال توسعه با شدت بیشتری دچار صدمه می ‌شود چرا که میزان مرگ و میر در این گروه از کشورها بالا خواهد بود. بر اثر پاندمی (همه‌ گیری جهانی) آنفلوآنزای مرغی ، تولید ناخالص ملی در چین 7/8 درصد ، کره جنوبی 7/6 درصد ، ژاپن 1/6 درصد ، مجموعه آسه آن 1/7 درصد و استرالیا 8/6 درصد کاهش خواهد یافت.

انتشار ویروس های آنفلوآنزای مرغی از یک فرد مبتلا به دیگران خیلی به ندرت رخ می دهد. علائم گزارش شده آنفلوآنزای مرغی در انسان از علائم آنفلوانزا (تب ، سرفه ، گلو درد و دردهای عضلانی) تا عفونت چشم ، عفونت ریه ، دیسترس حاد تنفسی ، عفونت ویروسی ریه و دیگر عوارض شدید و تهدید کننده حیات متفاوت بوده اند.

بر اساس نتایج مطالعات ، تجویز داروهای موثر در آنفلوآنزای انسانی در درمان عفونت آنفلوآنزای مرغی در انسان نیز موثرند و سه مورد از این داروها نیز برای پیشگیری قابل استفاده هستند ؛ البته ویروس های آنفلوآنزا می توانند به این داروها مقاوم شوند ، لذا باید توجه داشت که ممکن است این داروها همیشه موثر نباشند. در حال حاضر در چند کشور تلاش هایی برای تهیه واکسن موثر بر نوع خطرناک آنفلوآنزای مرغی صورت می گیرد منتهی هنوز واکسنی که به صورت گسترده بخواهد مورد استفاده قرار گیرد ، در دسترس نیست.