به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری در نود و دومین جلسه شورا ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و روز جهانی کودک گفت: امیدواریم با مشارکت همه دستگاه ها شاهد تحقق جامعه دوستدار زندگی باشیم.



وی در ادامه با انتقاد از اقدام شهرداری تهران در خصوص سازمان های مردم نهاد گفت: شهرداری تهران علت بیرون راندن سازمان های مردم نهاد به ویژه آنان که در حوزه آسیب های اجتماعی فعال هستند از مکان هایی که در اختیار شان بوده را بیان کند.



رئیس کمیته اجتماعی شورا با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در این خصوص توضیح شفافی در مورد دلیل و شیوه و زمان بندی ارائه کند، اظهار داشت: اگر آسیب های اجتماعی جزو ماموریت های مدیریت شهری است باید بپذیریم یکی از همکارانی که می توانند در تحقق اهداف به ما کمک کنند همین سازمان های مردم نهاد هستند که برخی با سابقه روشن و فعال در شبکه های ملی سازمان های مردم نهاد می توانند بسیار مثمر ثمر باشند. امیدوارم شهردار تهران توضیح روشنی در این زمینه ارائه نماید.