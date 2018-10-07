توقیف بزرگترین محموله هروئین در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک بازرگان موفق به شناسایی رصد و کشف میزان ۱۱۰۰ کیلو گرم هروئین شدند؛ این محموله بزرگترین و مهمترین کشف سال های اخیر است که شناسایی و توقیف شده است.

این کشف بسیار مهم حاصل عزم و اراده ملی و نتیجه همکاری بخش های مختلفی است که با مدیریت گمرک جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است.

بر اساس این گزارش، محموله شامل پنل های گچی بوده و این حجم هروئین در میان پنل ها جاسازی شده بود که با هوشیاری به موقع گمرک ایران و با بهره گیری از ظرفیت های مختلف موجود در کشور شناسایی و متوقف شد.