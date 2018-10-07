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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

گمرک اعلام کرد؛

توقیف بزرگترین محموله هروئین در کشور

توقیف بزرگترین محموله هروئین در کشور

گمرک ایران با همکاری واجا و ماموران گمرک بازرگان موفق به شناسایی رصد و کشف میزان ۱۱۰۰ کیلو گرم هروئین شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران،  ماموران گمرک بازرگان موفق به شناسایی رصد و کشف میزان ۱۱۰۰ کیلو گرم هروئین شدند؛ این محموله بزرگترین و مهمترین کشف سال های اخیر است که شناسایی و توقیف شده است.

این کشف بسیار مهم حاصل عزم و اراده ملی و نتیجه همکاری بخش های مختلفی است که با مدیریت گمرک جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است.

بر اساس این گزارش، محموله شامل پنل های گچی بوده و این حجم هروئین در میان پنل ها جاسازی شده بود که با هوشیاری به موقع گمرک ایران و با بهره گیری از ظرفیت های مختلف موجود در کشور شناسایی و متوقف شد. 

کد مطلب 4423123
سمیه رسولی

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