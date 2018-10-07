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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

بازیگران «آهسته با گل سرخ» مشخص شد/ اجرا از آبان

بازیگران «آهسته با گل سرخ» مشخص شد/ اجرا از آبان

بازیگران نمایش «آهسته با گل سرخ» به کارگردانی هادی مرزبان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایش «آهسته با گل سرخ» به کارگردانی هادی مرزبان که این روزها تمرین های خود را در تماشاخانه سنگلج پشت سر می گذارد، میترا حجار، محمد حاتمی، سام قریبیان با حضور فریبا کوثری و حبیب اسماعیلی و بازیگر نوجوان سروش میرزایی به ایفای نقش می پردازند.

«آهسته با گل سرخ» از اول آبان هر شب در سالن سنگلج روی صحنه خواهد رفت و به زودی پیش فروش بلیت های این نمایش آغاز خواهد شد.

مرزبان پیش از این بر اساس نمایشنامه های اکبر رادی آثاری چون «تانگوی تخم مرغ داغ»، «ملودی شهر بارانی» و « هاملت با سالاد فصل» را روی صحنه برده بود.

کد مطلب 4423127
فریبرز دارایی

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