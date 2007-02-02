کاهش ودیعه خروج از کشور دانشجویان مشمول وظیفه عمومی / مکلف شدن وزارت علوم به انتقال دانشجویان متقاضی خارج کشور به داخل

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران به منظور کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور موافقت کرد :



1- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است از طریق ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تعمیم تاریخ خروج از کشور مقرر در بخشنامه شماره 29300 مورخ 27/5/1383 از پایان سال 1382 به پایان شهریور سال 1385 و همچنین تمدید اعتبار بخشنامه مذکور تا پایان سال 1390 اقدام کند.



2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با استفاده کامل از امکانات موجود دانشگاههای کشور و ایجاد تسهیلات لازم و رفع کمبودها نسبت به انتقال دانشجویان متقاضی به داخل کشور که در رشته های تحصیلی مورد تایید در خارج از کشور اشتغال به تحصیل دارند، با شرایط زیر اقدام کند:



الف - دارا بودن مدرک تحصیلی مورد تایید مقاطع قبلی

ب - گذراندن حداقل دوازده واحد درسی با میانگین کل دو و نیم از چهار برای مقاطع کاردانی و کارشناسی

پ - گذراندن حداقل شش واحد درسی با میانگین کل نمرات حداقل سه از چهار برای مقطع کارشناسی ارشد

ت - دانشجویان مقطع دکتری مشغول به تحصیل

ث - میزان شهریه تحصیلی دریافتی از دانشجویان انتقالی نباید حداکثر از دو برابر سقف هزینه سرانه دانشگاهها که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود، تجاوز کند.



3- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است از طریق ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به کاهش ودیعه خروج از کشور دانشجویان مشمول وظیفه عمومی از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال اقدام کند.



در ضمن لازم بذکر است که مصوبه مذکور از طریق معاون اول رئیس جمهورجهت اقدام به وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است.