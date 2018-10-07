حمل بار در اصفهان عادی است/بهبود روند توزیع لاستیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان، مهدی خضری با اعلام این خبر اظهار کرد: روزانه حدود ۶ هزار و۵۰۰ بارنامه در استان اصفهان صادر شده است.

وی با اشاره به بهبود روند توزیع لاستیک در استان اصفهان ادامه داد: روند توزیع لاستیک در میان رانندگان با نهایت دقت و با بررسی تمام جوانب انجام می شود با بهبود وضعیت توزیع لاستیک وضعیت حمل بار نیز بهبود یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در حوزه تولید لاستیک در داخل کشور، تخصیص ارز دولتی برای واردات لاستیک و کاهش تعرفه واردات لاستیک، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در کلان کشور و کاهش نرخ دلار در بازارانتظار می رود وضعیت قیمت ها درحوزه قطعات نیز متعادل شود.

وی تاکید کرد: مطالبات کامیون داران در تمام سطوح کشور از دولت تا مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

خضری با اشاره به مشارکت خوب شرکت های حمل ونقل و انجمن های صنفی رانندگان و کامیون داران برای عبور از شرایط کنونی اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت حمل بار در استان اصفهان به صورت معمولی و عادی در جریان است.

وی اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حوزه اختیارات خود و گاها فراتر از اختیارات خود برای حل مشکلات رانندگان اقدام کرده است.