بازارچه چنگوله برای سهولت تجارت در ایام اربعین استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، اویب درویشی ظهر روز یکشنبه در جلسه با مسئولان عراقی در مرز مهران اظهار داشت: زیرساختها از ماه ها قبل آماده شده و چهاربانده کردن مسیر مهران به ایلام در مراحل پایانی است.

وی افزود: در کنار راهپیمایی عظیم اربعین در حال آماده سازی بازارچه چنگوله به عنوان گذرگاه جایگزین برای بحث تجاری هستیم.

وی تصریح کرد: ۷ کیلومتر از جاده بازارچه چنگوله اماده شده و ظرف دو هفته آینده اسفالت می شود.

معاون استاندار ایلام اظهار کرد: محل بازارچه چنگوله نیز تسطیح شده و آماده ایم که آب و برق آنجا را تامین کنیم.

درویشی تصریح کرد:گمرک عراق با گمرک ایران و مرزبان عراق با مرز ایران محل عبور و خروج کامیونها را در بازارچه چنگوله جانمایی کنند.

وی در خصوص تسهیلات برای تردد زائران نیز گفت: طرف عراقی سرعت اینترنت را زیاد کنند ، تعداد چشمه سرویس های بهداشتی افزوده شود و نیز گیت های عراق بیشتر از سال گذشته شود.