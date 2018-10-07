ماهیانه ۱۳میلیون تردد در شرق استان تهران انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری پیش از ظهر یکشنبه در همایش طلایه داران همیاران پلیس و فرهنگ ترافیک شرق استان تهران که در کانون هدایت شهرستان ورامین برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: نوجوانان بسیجی همان طلایه داران جنگ تحمیلی هستند که امروز در این مکان حاضر شدند و شما راهنمایان خوبی برای فرهنگ ترافیک هستید.



ناظری افزود: نقش آفرینی دختران و پسران جوان کمک فرانی به ناجا و راهنمایی و رانندگی انجام داده است لذا بنده از شما فرزندان عزیزم خواهش می کنم که این کار را ادامه بدهید و به من و همکاران کمک کنید چرا که آنقدری که فرزندان می توانند نقش موثری برای روی خانواده ها و پدران و مادران در رانندگی و ترافیک نقش داشته باشند هیچ کس دیگری نمی توانند تاثیر داشته باشند.



وی بیان کرد: مقام معظم رهبری در خصوص ترافیک فرمودند هرکسی سهم خود را برای روان سازی ترافیک انجام بدهد لذا امروزه مسئولان باید پای کار بیایند، همت و کمک کنند تا درباره بحث فرهنگ ترافیکی به مردم و شهروندان خدمت رسانی فراوانی انجام شود.





فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه امروزه در برخی از شهرهای شرق استان تهران چراغ عابر پیاده نداریم افزود: من در برخی از شهر های دور افتاده خدمت کرده ام اما نمی دانم چرا در پایتخت و شهرستان های شرقی علی الخصوص ورامین برخی امکانات ساده را ندارند لذا دیگر مسئولان باید به کمک بیایند تا به مردم خدمت کنیم.



ناظری با اشاره به اینکه ماهیانه ۱۳ میلیون تردد در شرق استان تهران انجام می گیرد گفت: این میزان تردد رقم کمی نیست لذا مسئولان راه سازی و شهرداری ها باید بیایند و زیرسازی خوبی را برای مردم انجام دهند.



وی بیان کرد: ترافیک در برخی شهرستان های شرق استان تهران بیداد می کنند که این حجم ترافیک به دلیل عدم زیر ساخت ها است و بعد از آن هم با نحوه فرهنگ سازی همه چیز حل می شود.



فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه علاقه مند هستیم که در شهر ورامین دوربین های نظارتی وجود داشته باشد گفت: در برخی از روستا ها این دوربین ها وجود دارد اما متاسفانه ورامین در این گزینه خیلی عقب است و مسئولان باید کمک کنند و به کمک ناجا بیایند تا همه با هم به مردم خدمت کنیم.