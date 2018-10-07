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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

معاون نخست وزیر ایتالیا:

اروپا تا ۶ ماه دیگر از هم می‌پاشد

اروپا تا ۶ ماه دیگر از هم می‌پاشد

معاون نخست وزیر ایتالیا با اشاره به انتخابات آتی اتحادیه اروپا تاکید کرد که اروپای کنونی تا ۶ ماه دیگر دچار فروپاشی شده و متلاشی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، «لوئیجی دی‌مایو» معاون نخست وزیر ایتالیا و رهبر جنبش پنج‌ستاره ایتالیا در سخنانی با انتقاد از مواضع اخیر اتحادیه اروپا در قبال رم اظهار داشت: زمان زیادی تا فروپاشی اروپا باقی نمانده است. 

وی در ادامه افزود: انتخابات شش ماه آینده اروپا نیز همانند انتخابات اخیر در ایتالیا که یک زلزله سیاسی را بدنبال داشت، خواهد بود. انتظار می رود که این انتخابات برای اروپا شروع از هم گسیختگی باشد. 

دی مایو همچنین خاطر نشان کرد: ایتالیا در سال آینده میلادی سعی دارد تا با پرداخت بدهی های خود به اتحادیه اروپا بخشی از فشارهای وارده آنها را بکاهد.

این در حالی است که رهبران اروپا خواهان عدم تکرار سناریوی اختلافات مالی اتحادیه اروپا با یونان در خصوص ایتالیا هستند.

گفتنی است به تازگی اختلافات میان اتحادیه اروپا و ایتالیا در خصوص مسائل بودجه و مالی شدت یافته و هر دو طرف دست به تهدید یکدیگر می زنند.

کد مطلب 4423159
شقایق لامع زاده

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    نظرات

    • من IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
      4 3
      پاسخ
      سقوط مختص حکومتهای دیکتاتوری و خودکامه است

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