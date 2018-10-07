به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، «لوئیجی دی‌مایو» معاون نخست وزیر ایتالیا و رهبر جنبش پنج‌ستاره ایتالیا در سخنانی با انتقاد از مواضع اخیر اتحادیه اروپا در قبال رم اظهار داشت: زمان زیادی تا فروپاشی اروپا باقی نمانده است.

وی در ادامه افزود: انتخابات شش ماه آینده اروپا نیز همانند انتخابات اخیر در ایتالیا که یک زلزله سیاسی را بدنبال داشت، خواهد بود. انتظار می رود که این انتخابات برای اروپا شروع از هم گسیختگی باشد.

دی مایو همچنین خاطر نشان کرد: ایتالیا در سال آینده میلادی سعی دارد تا با پرداخت بدهی های خود به اتحادیه اروپا بخشی از فشارهای وارده آنها را بکاهد.

این در حالی است که رهبران اروپا خواهان عدم تکرار سناریوی اختلافات مالی اتحادیه اروپا با یونان در خصوص ایتالیا هستند.

گفتنی است به تازگی اختلافات میان اتحادیه اروپا و ایتالیا در خصوص مسائل بودجه و مالی شدت یافته و هر دو طرف دست به تهدید یکدیگر می زنند.