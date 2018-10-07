نتانیاهو توصیه سردار سلامی را جدی بگیرد؛ این مَرد شوخی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالباری عطوان» نویسنده و تحلیلگر مشهور جهان عرب با انتشار مطلبی در روزنامه فرا منطقه ای «رأی الیوم»، نوشت: سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز جمعه در جریان یک سخنرانی به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی توصیه ای کرد.

عطوان در ادامه آورده است: سردار سلامی به نتانیاهو توصیه کرد تا هرچه زودتر شنا کردن در دریای مدیترانه را یاد بگیرد چراکه ممکن است در آینده نزدیک مجبور باشد از طریق راه دریا پا به فرار بگذارد. این نصیحت، همگان ازجمله ما را غافلگیر کرد. البته مشابه چنین توصیه ای پیشتر نیز از سوی سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان شنیده شده بود. چند ماه پیش بود که دبیرکل حزب الله لبنان در آن زمان، نه تنها نتانیاهو را بلکه عموم اسرائیلی ها را به فرار از طریق راه دریا توصیه کرد تا شاید بتوانند جان خود را حفظ کنند.

این تحلیلگر عرب زبان مشهور ادامه داد: سید حسن نصرالله در آن زمان تأکید کرده بود که موشک های حزب الله لبنان هنگامی که بر مواضع صهیونیستها فرود می آیند زمانی برای فرار آنها باقی نمی گذارند. بدیهی است که سردار سلامی به صورت تصادفی چنین توصیه ای نمی کند، چراکه شخصی با چنین جایگاه والای نظامی می داند که چه می گوید. تمامی سخنان چنین شخصیتی حاوی پیام های مهمی است که پیشتر روی آن فکر شده است. بنابراین، مسأله کاملا فراتر از نوعی تلاش برای ایجاد جنگ روانی است.

عطوان می افزاید: فرماندهان اسرائیلی طی هفته های اخیر تهدیدات خود برای حمله به مقاومت به ویژه حزب الله را تشدید کردند. نتانیاهو نیز سخنانی را که متضمن تهدیداتی علیه مقاومت بود در جریان سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد. او همچنین تصاویری را که به زعم وی فعالیت های هسته ای ایران را برملا می کرد، به نمایش گذاشت. نخست وزیر اسرائیل همچنین مدعی شد که حزب الله در نزدیکی فرودگاه بیروت تأسیسات موشکی بنا کرده است.

وی در ادامه آورده است: جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان برای اثبات دروغ بودن ادعای نتانیاهو، هیأت روسی متشکل از ۶۷ سفیر و دیپلمات را به مکان هایی که نتانیاهو به آنها اشاره کرده بود، بُرد. پس از بازدید این هیأت روس از مکان های مشخص شده، باسیل خطاب به آنها اعلام کرد که این اسرائیل است که با نقض مکرر حریم هوایی لبنان، جان مردم این کشور را تهدید می کند.

عطوان در ادامه می نویسد: حال این سؤال پیش می آید که اگر نتانیاهو در خصوص فعالیت های هسته ای مخفیانه ایران و همچنین انبار موشکی حزب الله در نزدیکی فرودگاه بیروت راست می گوید پس چرا دست روی دست نهاده و هیچ حمله ای را علیه این مواضع ترتیب نمی دهد؟ مگر اسرائیل مدعی نیست که در طول ۱۸ ماه گذشته ۲۰۰ حمله به مواضع ایران در خاک سوریه انجام داده است؟ چرا همین اقدام را علیه مواضع مذکور صورت نمی دهد؟

این تحلیلگر مشهور عرب می نویسد: جواب به این سوال به صورت خلاصه «ترس از حزب الله و موشک هایش» است. همین ترس و وحشت باعث شده تا نتانیاهو پیش از صدور فرمان هجوم به بیروت، میلیون ها بار به این مسأله فکر کند. در سخنرانی مذکور نیز سردار سلامی صراحتا اعلام کرد که حزب الله، همپیمان ایران است و به تنهایی می تواند اسرائیل را نابود کند. سردار سلامی تأکید کرد اسرائیل حتی تهدیدی هم برای ما به حساب نمی آید و حزب الله برای نابودی آن کافی است.

عطوان همچنین می افزاید: این مسأله را نیز در نظر باید گرفت که تحویل سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ روسی به ارتش سوریه، هرگونه تلاش اسرائیل برای حمله به لبنان را نیز با سختی فراوانی مواجه خواهد کرد. علت هم آن است که بُرد موشک های سامانه دفاعی اس ۳۰۰ به ۲۵۰ کیلومتر هم می رسد و قادر است جنگنده های اسرائیلی را پیش از ورود به خاک لبنان هدف قرار دهد.

وی در پایان می نویسد: حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از قدرت موشکیِ راهبردی موفق شدند موازنه هراس را در منطقه برقرار سازند. از سوی دیگر، بازپس گیری بیش از ۹۰ درصد از خاک سوریه از تروریست های تکفیری، به برقرای این موازنه هراس کمک شایانی کرده است. به همین دلیل نتانیاهو باید توصیه سردار سلامی را جدی بگیرد چراکه سردار سلامی با کسی شوخی ندارد. زمان یاغی گری اسرائیل پایان یافته است. اگر کسی غیر از این فکر می کند، این گوی و این میدان؛ می تواند امتحان کند.