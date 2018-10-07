۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

رئیس سازمان دامپزشکی خبر داد:

پایش لحظه‌ای آنفلوانزای پرندگان در ۱۶ استان

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از اجرای طرح پایش لحظه‌ای بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در ۱۶ استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا رفیعی پور در حاشیه سومین نشست رؤسای سازمان های دامپزشکی کشورهای عضو اکو، افزود: در این طرح بلافاصله شرایط شیوع بیماری آنفلوانزا تشخیص و اعلام می شود که در پی کسب اطلاع ،عملیات و اقدامات بهداشتی و معدوم سازی با سرعت انجام می گیرد تا با طغیان بیماری در واحدهای مرغداری مواجه نشویم.

وی گفت: پس از طغیان بیماری آنفلوانزا در دو سال گذشته طرح ایمن سازی طیور تخم گذار بر علیه بیماری آغاز شد و تاکنون بیش از ۲۰ میلیون دوز واکسن در استان های قزوین ، کرج، تهران ، قم، اصفهان و آذربایجان شرقی مصرف شده است. 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود:​ تا هفته آینده نیز ۱۰ میلیون دوز واکسن وارد می شود ضمن اینکه واکسیناسیون، چرخه عملکرد ویروس بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را مختل و از طغیان بیماری جلوگیری می کند.

