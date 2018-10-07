به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا رفیعی پور در حاشیه سومین نشست رؤسای سازمان های دامپزشکی کشورهای عضو اکو، افزود: در این طرح بلافاصله شرایط شیوع بیماری آنفلوانزا تشخیص و اعلام می شود که در پی کسب اطلاع ،عملیات و اقدامات بهداشتی و معدوم سازی با سرعت انجام می گیرد تا با طغیان بیماری در واحدهای مرغداری مواجه نشویم.

وی گفت: پس از طغیان بیماری آنفلوانزا در دو سال گذشته طرح ایمن سازی طیور تخم گذار بر علیه بیماری آغاز شد و تاکنون بیش از ۲۰ میلیون دوز واکسن در استان های قزوین ، کرج، تهران ، قم، اصفهان و آذربایجان شرقی مصرف شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود:​ تا هفته آینده نیز ۱۰ میلیون دوز واکسن وارد می شود ضمن اینکه واکسیناسیون، چرخه عملکرد ویروس بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را مختل و از طغیان بیماری جلوگیری می کند.