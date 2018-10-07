پیروزی مردان والیبال نشسته ایران برابر کره جنوبی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان در نخستین دیدار خود از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی کره جنوبی رفت و در نهایت ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان رضایی از همان ابتدای کار بازی را در دست گرفتند و ۱۴ بر ۵ پیش افتادند و این اختلاف امتیاز باعث شد سرمربی کره تقاضای وقت استراحت فنی کند. این موضوع اما نتوانست قدرت ملی پوشان ایران را مهار کند و تیم ایران ۲۱ بر ۸ از حریف خود پیش افتاد. ملی پوشان کشورمان ست نخست این دیدار را ۲۵ بر ۹ پیروز شدند.

تیم کره جنوبی در ابتدای ست دوم توانست اولین امتیاز بازی را بدست آورد اما مردان والیبال نشسته ایران توانستند ۵ امتیاز پی در پی کسب کنند و اختلاف امتیاز را افزایش دهند. شاگردان رضایی با کسب امتیاز ۸ اولین وقت استراحت فنی این ست را به نام خود کردند و در پایان ست، ۲۵ بر ۱۲ پیروز شدند.

تیم کره جنوبی ست سوم را قدرتمندانه تر آغاز کرد و توانست برخلاف دو ست گذشته ۹ بر ۸ از تیم ایران پیش افتد اما در نهایت این تیم ایران بود که با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی رسید.

این دیدار در حالی برگزار شد که وهب همدانی سرپرست نمادین کاروان ورزشی ایران و محمدرضا دستیار سرمربی بسکتبال با ویلچر کشورمان از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.

از دیگر نکات قابل توجه، تشویق تیم ملی ایران از سوی تماشاگران اندونزیایی حاضر در سالن بود.