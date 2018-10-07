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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

۹ پیروزی دستاورد شطرنج بازان نابینای کشور در دور نخست 

۹ پیروزی دستاورد شطرنج بازان نابینای کشور در دور نخست 

دور نخست مسابقات شطرنج نابینایان سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی از صبح امروز آغاز و شطرنج بازان کشورمان به مصاف رقیبان خود رفتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، دستاورد  ورزشکاران زن و مرد  ایرانی در پایان دور نخست شطرنج پاراآسیایی، ۹ پیروزی، یک تساوی و ۲ شکست بود.

در بخش آقایان و در گروه b۱ مهدی رومی فرد حریف هندی را شکست داد و عرفان محمد علیزاده بر شطرنج بازی از کشور میزبان غلبه کر. حسن قدیری نیز مغلوب حریف فلیپینی شد.

در گروه b۲  و b۳ این مسابقات علیرضا قورچی بیگی حریف اندونزیایی را شکست داد و امید کریمی نماینده دیگر میزبان را مغلوب کرد. مجید باقری هم در این گروه مغلوب حریف هندی شد.

در بخش بانوان این رقابت ها  و در گروه b۱ ملیحه صفایی بر حریف میانماری غلبه کرد، زهرا محمدی راد  ورزشکار دیگری  از این کشور  را  از پیش رو برداشت و لیلا زارع برابر حریف اندونزیایی به تساوی رسید.

در گروه b۲ و b۳ رقابت ها عاطفه نقوی و فریبا زنده بودی بر رقبای هندی برتری دست یافتند و فاطمه برقول نماینده مالزی را شکست داد.

دور دوم این رقابت ها از ساعت ۱۴ به وقت جاکارتا آغاز شده است.

کد مطلب 4423182

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