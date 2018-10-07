۹ پیروزی دستاورد شطرنج بازان نابینای کشور در دور نخست 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، دستاورد ورزشکاران زن و مرد ایرانی در پایان دور نخست شطرنج پاراآسیایی، ۹ پیروزی، یک تساوی و ۲ شکست بود.

در بخش آقایان و در گروه b۱ مهدی رومی فرد حریف هندی را شکست داد و عرفان محمد علیزاده بر شطرنج بازی از کشور میزبان غلبه کر. حسن قدیری نیز مغلوب حریف فلیپینی شد.

در گروه b۲ و b۳ این مسابقات علیرضا قورچی بیگی حریف اندونزیایی را شکست داد و امید کریمی نماینده دیگر میزبان را مغلوب کرد. مجید باقری هم در این گروه مغلوب حریف هندی شد.

در بخش بانوان این رقابت ها و در گروه b۱ ملیحه صفایی بر حریف میانماری غلبه کرد، زهرا محمدی راد ورزشکار دیگری از این کشور را از پیش رو برداشت و لیلا زارع برابر حریف اندونزیایی به تساوی رسید.

در گروه b۲ و b۳ رقابت ها عاطفه نقوی و فریبا زنده بودی بر رقبای هندی برتری دست یافتند و فاطمه برقول نماینده مالزی را شکست داد.

دور دوم این رقابت ها از ساعت ۱۴ به وقت جاکارتا آغاز شده است.