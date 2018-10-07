تجهیزات کاهنده مصرف آب در ادارات جنوب شرق استان تهران نصب شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کارگری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری و تلاش حوزه معاونت نظارت بر بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران عملیات پیمایش از تأسیسات مصرف آب ادارات شهرهای تحت پوشش انجام شد.

کارگری در ادامه گفت: مدیریت مصرف و جلوگیری از تلفات آب از راه‌کارهای اساسی این شرکت جهت مقابله با بحران آبی است و در همین راستا برنامه‌ها و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان این‌ که تنش و بحران آبی در کشور و به‌ ویژه در جنوب شرق استان تهران بسیار جدی است و جهت مقابله با این چالش نیاز به عزم و مشارکت همگانی می‌باشد، خاطرنشان کرد: شرکت آبفا جنوب شرقی استان تهران به‌منظور اجرای طرح مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در ادارات شهرهای تحت پوشش اقدام به پیمایش تاسیسات مصرف آب و نصب و راه‌اندازی شیرآلات کاهنده مصرف در این نهادها کرده است.

مدیرعامل آبفا جنوب شرقی استان تهران بیان داشت: با توجه به دستورالعمل ابلاغی، ادارات موظف هستند مطابق مهلت تعیین‌شده نسبت به نصب و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب اقدام کنند.